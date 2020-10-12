​​​​​​​الحريري: سأوفد فريقاً للقاء الكتل النيابية للتأكد من التزامها ببنود فرنسا

وأكدت أوساط القصر الجمهوري أن أي حديث عن تأجيل للاستشارات المقررة الخميس المقبل لا يزال سابقاً لأوانه وكل الأمور مطروحة في حال لم يتم الاتفاق على شخصية لرئاسة الحكومة.

وشدد الحريري في تصريح له على أن "المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت"، وتابع: "أراهن على حكمة القوى السياسية وعلى تعاملها الواقعي مع الفرصة الوحيدة لأن لا طريق آخر لوقف الانهيار".

وأضاف: "سأوفد فريقاً للقاء الكتل النيابية للتأكد من التزامها بالبنود الفرنسية"، وأردف: "إذا كانت نتيجة الاتصالات سلبية وهناك من غير رأيه أو أن يغير مفهوم المبادرة وخصوصاً الشق الاقتصادي فليتفضل أن يتحمل مسؤوليته أمام اللبنانيين".

(ز غ)