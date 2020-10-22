​​​​​​​الحريري بعد تكليفه: سأشكل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين

وقال الحريري من بعبدا بعد تكليفه بـ 65 صوتاً: "أتوجّه إلى اللبنانيين مؤكدًا أنني عازم على الالتزام بوعد مقطوع بالعمل على وقف الانهيار الذي يهدد مجتمعنا واقتصادنا وأمننا، وعلى إعادة إعمار ما دمره انفجار المرفأ الرهيب في بيروت، وسأنكب بدايةً على تشكيل الحكومة بسرعة".

وكان لقاء جمع رئيس الجمهورية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس المكلف سعد الحريري في قصر بعبدا، أكد بعده بري: أن "الجو التشاؤمي يؤثر علينا جميعاً، وهناك جو تفاؤلي في المستقبل بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر".

(ز غ)

ANHA