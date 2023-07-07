​​​​​​​الحروب القادمة ستخوضها الفيروسات

تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، شكل الحرب العالمية القادمة وتبعات الصراع الدائر بين بوتين وبريغوجين.

الحرب العالمية القادمة ستخوضها الفيروسات

اعتبر تحليل لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية بأن خسائر فلاديمير بوتين في أوكرانيا وتمرد مجموعة فاغنر زادت من فرص قيام الرئيس الروسي بضرب وتوسيع الصراع المستمر منذ 17 شهراً.

ولفت التحليل إلى أن الحرب العالمية قد لا تكون كما نتوقع، تم توضيح النموذج الحالي للصراع النووي المتصاعد قبل 60 عاماً من قبل الفيزيائي هيرمان كان، مؤسس معهد هدسون، لكن التقنيات الأخرى قطعت شوطاً طويلاً منذ ذلك الحين. قد لا تظهر الأسلحة التقليدية أو القنابل أو الصواريخ أو القوات في الحرب العالمية الجديد على الإطلاق. من المحتمل أن تكون الفيروسات البيولوجية وفيروسات الكمبيوتر هي السلاح المفضل.

وترى الصحيفة بأن كوفيد لم يكن هجوماً متعمداً، لكنه أضر بسرعة بالاقتصاد الأميركي. أي دولة تفكر في استخدام فيروس قاتل كسلاح حرب ستحتاج أولاً إلى تحصين شعبها، ربما تحت ستار التطعيم ضد الإنفلونزا. تتطلب المناعة طويلة المدى على مستوى السكان تحسين الفيروس بشكل كافٍ، قبل إطلاقه، لتقليل احتمالية حدوث طفرة أخرى.

محللون: بوتين خلص إلى أن بريغوجين لم يكن يهدف إلى الإطاحة به

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن يفغيني بريغوجين يقضي بعض الوقت في روسيا، مشيراً إلى أن أمير الحرب الروسي ليس في المنفى على الرغم من اتفاق السلام مع موسكو الذي وافق بموجبه على الانتقال إلى بيلاروسيا، حسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية.

وتأتي هذه المزاعم في أعقاب تحولات في موقف الكرملين العلني من بريغوجين، بما في ذلك ما إذا كانت التهم الجنائية لا تزال معلقة ضده، حيث تحاول موسكو التعامل مع تداعيات التحدي الأكبر لسلطة بوتين في أكثر من عقدين من الحكم.

وبعد التمرد بوقت قصير، قال الناتو إنه يراقب عن كثب مواقع بريغوجين وقواته، ويراقب الاستعدادات لوصول المقاتلين إلى بيلاروسيا.

وأشار بعض المحللين إلى أن بوتين خلص إلى أن بريغوجين لم يكن يهدف إلى الإطاحة بالرئيس عندما قاد انتفاضة قصيرة الشهر الماضي - وأن بوتين سمح بالتالي لأمير الحرب بإمكانية إنهاء شؤون الأعمال في روسيا.

قالت تاتيانا ستانوفايا، الباحثة في مركز كارنيغي: "بعد انحسار الصدمة الأولى للانتفاضة، أدرك بوتين أن بريغوجين لم يكن ينوي الإطاحة به". وبدلاً من ذلك، "توصل إلى الاعتقاد بأن بريغوجين كان يستهدف الجنرالات الذين يقودون القوات المسلحة الروسية، الذين يلومهم زعيم الحرب على سوء إدارة غزو أوكرانيا، على حد قولها.

(م ش)