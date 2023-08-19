​​​​​​​الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مياه الخليج

قال قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنغسيري، إن "بحرية الحرس الثوري تفرض سيطرتها على الخليج الفارسي".

وأشار تنغسيري إلى أن "حاملات الطائرات والمروحيات الأميركية باتت تلتزم بقوانيننا عند مرورها من مضيق هرمز".

وأضاف في تصريحات له اليوم، "في إحدى العمليات السابقة توجّهت قطعنا البحرية نحو حاملة طائرات أميركية في المياه الخليجية وأجبرتها على الانسحاب"، لافتاً الى أن دول "الناتو" أيضاً باتت تلتزم بقوانين إيران وتأخذ تحذيرات حرس الثورة بعين الاعتبار.

وإلى هذه اللحظة لم تعلق الولايات المتحدة الأميركية والقوى الدولية ودول الخليج على هذه التصريحات الإيرانية حول السيطرة على مياه الخليج، وسط توقعات بأن هذه الخطوة ستزيد من حدة التوتر في المنطقة.

وخلال الأسابيع الماضية ازدادت حدة التوتر في مياه الخليج خاصة بعد أن تحدثت تقارير عن إرسال القوات الأميركية قوات عسكرية وأسلحة جديدة إلى المنطقة وسط الحديث عن مساعي أميركية لتشكيل تحالف شرق أوسطي مناهض لإيران ومهمته الأساسية تكون في مياه الخليج.

(س ع)