​​​​​​​الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه بانفجار عبوة ناسفة في دمشق

وقالت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء عن بيان للحرس الثوري "استشهاد العقيد داود جعفري، أحد مستشاري قوات الجوفضاء التابعة للحرس الثوري في سوريا على يد عملاء الكيان الصهيوني (صباح الإثنين) بانفجار عبوة ناسفة على الطريق قرب دمشق".

ولم تؤكد سلطات حكومة دمشق، مقتل العقيد. لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنّ "جعفري اغتيل مع مرافقه السوري الجنسية، باستهداف آليتهما بعبوة ناسفة بالقرب من منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق".

ويُعتبر جعفري أرفع مسؤول في الحرس الثوري الإيراني يُقتل في سوريا منذ 23 آب/ أغسطس حين أعلنت طهران "استشهاد" الضابط أبو الفضل عليجاني، أحد أفراد القوات البرية لحرس الثورة الإسلامية الذي كان يؤدي مهمة في سوريا كمستشار عسكري.

وأكد البيان الصادر الأربعاء أنّ "الكيان الصهيوني المزيف والمجرم سيتلقى الرد بلا شك".

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا طالت مواقع تابعة لقوات حكومة دمشق وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ "حزب الله" اللبناني المقرّب من طهران.

(د ع)