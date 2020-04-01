​​​​​​​الحركة الشيوعية الثورية: آكيتو يبعث فينا الأمل والتجدد نحو مستقبل أفضل لشعبنا

يصادف اليوم 1 نيسان/ أبريل، عيد الآكيتو" رأس السنة السريانية الآشورية"،" حيث يرمز هذا اليوم حسب ثقافة السريان إلى انبعاث الحياة وتجدد الأرض.

وبهذه المناسبة، أصدرت الحركة الشيوعية الثورية TKŞ بيان تهنئة، قالت فيه إن أكيتو يطل في أول كل نيسان، تحتفل به شعوب ما بين النهرين منذ 6770عام، كونه أقدم عيد في تاريخ البشرية.

الحركة ومن خلال بيانها أشارت إلى إن الشعب الذي مر عليه عبر التاريخ الكثير من المذابح يحافظ على هذا اليوم المقدس، ليبعث الأمل والتجدد نحو مستقبل أفضل للشعوب في روج آفا وشمال وشرق وسوريا.

وتابعت: نأمل في مجتمع ديمقراطي علماني حقيقي قائم على أساس العدل والمساوة وحقوق الإنسان، يرفل فيه المواطن بالعدل والأمان وأن يسود السلام والتآخي في ربوع الوطن.

وفي ختام بيانها تقدمت الحركة بالتهنئة على الشعوب السريانية والآشورية بهذه المناسبة، وتمنت أن يكون العام الحديد حافلاً بالإنجازات في سبيل تحقيق تطلعاتها واهدافها القومية.

(سـ)

ANHA