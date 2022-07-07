أصدرت الحركة الاشتراكية الديمقراطية (DSA) في أمريكا بعضوية السنياتور الأميركي بيرني ساندرز، بياناً مكتوباً أدانت من خلاله اتفاقية الناتو مع تركيا، وأعربت عن استيائها في مقابل بيع الأسلحة وزيادة الضغط على النشطاء الكرد، ببدء إجراءات عضوية السويد وفنلندا في الناتو، كما طالبت بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات الإرهابية" ورفع الحظر المفروض على سوريا، وفق وكالة أنباء الفرات.

جاء في البيان: "تركيا تستخدم القوة التي تحصل عليها من عضويتها في الناتو لشن هجماتها على الكرد، الإيزيديين، الأرمنيين، الآشوريين، السريانيين، التركمان والعرب في سوريا والعراق".

أضاف البيان "أن خطوة توسيع الناتو هذه دفعت تركيا للضغط على مجتمعات المهجر في السويد وفنلندا، وأن هذا الوضع سيضيف صفحة جديدة إلى تاريخ الناتو الطويل في دعم السياسات الفاشية".

طالبت الحركة الاشتراكية الديمقراطية في أمريكا (DSA) بوقف بيع الأسلحة إلى تركيا بشكل كامل وصرحت أنها تدعم مطالبة سوريا والعراق بمغادرة القوات الأجنبية من البلاد.

كما دعت الحركة إلى إزالة اسم حزب العمال الكردستاني من قائمة "المنظمات الإرهابية" مؤكدةً أن الكفاح المسلح لحزب العمال الكردستاني من أجل حق تقرير المصير لا يمكن تقييمه بهذه الطريقة.

(ف)