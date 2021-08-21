​​​​​​​الحرب الخاصة والانتحار محورين لمنتدى حواري في كوباني

وعقد المنتدى في صالة مطعم كينم في مدينة كوباني بمشاركة العشرات من أعضاء الشبيبة وأعضاء المؤسسات والأحزاب السياسية في إقليم الفرات.

وتمحور المنتدى حول ثلاث محاور وهي الحرب الخاصة، الانتحار، والاقتراحات والحلول للمحورين السابقين.

حرب إبادة ضد الشعب الكردي

وقبل البدء بأعمال المنتدى وقف المشاركون دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء تلاها إلقاء الكلمة الافتتاحية من قبل الرئيس المشترك لهيئة الشباب والرياضة في إقليم الفرات بوزان بركل الذي رحب بالحضور وعرّف عن هدف المنتدى ومحاوره الثلاث، متمنياً من الحضور المشاركة وإبداء الرأي والاقتراحات للخروج بمقترحات وحلول تفيد المجتمع والشباب.

ومن ثم ألقت عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات رابرين كوباني كلمة شرحت فيها الوضع السياسي والمرحلة الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص والمرحلة التي يمر بها الشعب الكردي خاصة.

وقالت رابرين كوباني إن "ما يحدث في أفغانستان مرتبط بما يحصل في الشرق الأوسط والهجمات على الشعب الكردي بشكل خاص، لأنها تطبيق لمخططات الدول المهيمنة التي تم الاتفاق عليها فيما بينهم".

وأشارت رابرين إلى أن هدف الدول المهيمنة والدولة التركية على رأسها إبادة الشعب الكردي وإنهاء وجوده ويتضح ذلك عبر تصعيد تركيا لهجماتها على مناطق عدة في كردستان ".

وشددت رابرين على ضرورة زيادة الوعي لدى الشعب الكردي لمواجهة هجمات الإبادة التي يتعرضون لها، وأن يقاوم في وجه الفاشية التركية لتحقيق النصر وتحرير القائد عبد الله أوجلان جسدياً، ولتحقيق ذلك يجب عليهم معرفة الوضع الراهن والمخططات التي تحاك ضدهم.

الحرب الخاصة

وبعد ذلك ألقى نائب الرئاسة المشتركة لجامعة كوباني شرفان مسلم محاضرة عن محور المنتدى الأول؛ الحرب الخاصة، وشرح شرفان مسلم خلالها ماهية الحرب الخاصة وكيف تقدمت خلال الأعوام السابقة وما مدى اعتماد الدول المهيمنة على الحرب الخاصة في حربها ضد أي جهة كانت وأن الحرب الخاصة تحقق أهدافها من دون خسائر بشرية ومالية مثل الحرب الساخنة.

وعن أساليب الحرب الخاصة المتبعة قال شرفان إن "للحرب الخاصة أساليب عدة منها؛ الحرب النفسية، الإبادة الثقافية، انحلال اللغة، نشر وترويج المخدرات والفحوش، والتي تهدف البنية الأساسية للمجتمع وهي الفئة الشابة بهدف إبعاد الشباب عن مسار الثورة وانشغاله بأمور أخرى".

وبعد الانتهاء من المحاضرة تم فتح باب النقاش والتقييم من قبل الحضور الذين أكدوا على ضرورة توعية الشباب من الحرب الخاصة التي يتعرضون لها والوقوف بوجهها والمساهمة ببناء بلدهم بعيداً عن تحقيق الأهداف التي يسعى لها العدو بأنفسهم.

وأكد الحضور على ضرورة تنظيم صفوف الشبيبة وتدريبهم لخدمة المجتمع والابتعاد عن كل ما يمس الشباب والمرأة.

انتحار وقتل النساء

وعرّفت عضوة منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة في إقليم الفرات قدرت عثمان الانتحار وسبب التوجه إلى الانتحار "ومنها الذهنية الذكورية التي تفرض سلطتها على المرأة وتقيدها في المنزل مجردتها من أبسط حقوقها، بالإضافة إلى تعرض المرأة للعنف الجسدي والنفسي، ومواجهة المنتحر في بعض الأحيان لمشاكل اقتصادية أو اجتماعية لم يتمكنوا من إيجاد الحلول لها سوى التوجه إلى الانتحار".

ومن ثم تم فتح باب النقاش أمام الحضور الذين أشاروا إلى أن من مسببات الانتحار أيضاً زواج القاصرات الذي يجب الحد منه وأيضاً الانخراط وتقليد المجتمع الغربي عبر وسائل ومواقع التواصل الافتراضي والحد من العنف الممارس على المرأة والوصول لكل امرأة داخل المجتمع ومساعدتها على تجاوز محنها لعدم توجهها إلى الانتحار.

المقترحات والحلول

وبعد الانتهاء من النقاش بين الحضور تم وضع جملة من المقترحات للوقوف بوجه الحرب الخاصة والحد من حالات الانتحار التي تضمنت إعطاء محاضرات عن الانتحار ونشر التوعية للحد من تلك الظاهرة، فتح المجال لدى الشبيبة والمرأة للعمل ومساعدتهم اقتصادياً، الحد من زواج القاصرات، فتح مراكز إرشاد نفسي، نشر المنشورات عن الانتحار، وضع قوانين خاصة لمواجهة قتل وانتحار المرأة، تدريب وتنظيم الشبيبة والمجتمع للوقوف بوجه الحرب الخاصة التي يتعرضون لها.

(م ع/ج)

ANHA