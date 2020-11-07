​​​​​​​الحرب الخاصة.. محور محاضرة للشابات في الحسكة

نظم مجلس المرأة الشابة في مجلس شباب سوريا الديمقراطية محاضرة تحت عنوان "الحرب الخاصة" بحضور العشرات من الشابات وعضوات المؤسسات والمجالس والأحزاب المستقلة.

بدأت المحاضرة بدقيقة صمت، ثم شرحت العضوة في لجنة التدريب بمقاطعة الحسكة رجاء إسماعيل محور المحاضرة عن تأثيرات الحرب الخاصة في فئة الشابة.

وقالت: "الحرب الخاصة هي استكمال لسياسة الدول الحاكمة من أجل تحقيق مصالحها".

وأضافت رجاء إسماعيل: "للحرب الخاصة مفاهيم ووسائل وطرق عدة، منها وسائل التواصل الاجتماعي التي فكّكت الأسرة وأبعدت أفرادها عن بعضهم البعض، ومن أهدافها الحرب إثارة القلق والرعب في المجتمع، وافتعال الأزمات.

وتابعت: "الأنظمة الرأسمالية تتخذ من الحرب الخاصة أداةً من أجل ربح المال عبر الانترنت والوسائل الإعلامية والأشخاص، التي تؤدي إلى تحريف الإنسان عن هدفه، كما أنها تهدم البنية التحتية للمجتمع."

وللحد من الحرب الخاصة قالت رجاء إسماعيل، عضوة لجنة التدريب في مقاطعة الحسكة، إن الحل الأمثل للحد من الحرب الخاصة هو تكاتف المجتمع والابتعاد عن الوسائل التي تصل إليها.

وفي ختام المحاضرة فُتح باب النقاش أمام الشابات حول أساليب الحرب الخاصة والأمثلة عليها.

(ه إ/س و)

ANHA