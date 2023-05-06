​​​​​​​الحراك الدبلوماسي حول سوريا يتصاعد

أعلنت جامعة الدول العربية، امس الجمعة، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ يوم الأحد على مستوى المندوبين الدائمين، لمناقشة تطورات الأزمة السورية وذلك برئاسة مصر.

وقال بيان للجامعة العربية إن الاجتماع: "يأتي للنظر في اعتماد مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة من المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بملف تطورات الأزمة السورية، واتخاذ قرار بشأن إعادة سوريا لشغل مقعدها، بعد 11 عاماً من تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية".

ويأتي اجتماع الأحد، في الوقت الذي فتحت فيه بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر والسعودية، علاقات مع حكومة دمشق، وزار وزيرا خارجيتيها دمشق في الأسابيع الأخيرة. وزار وزير خارجية حكومة دمشق فيصل المقداد أيضاً القاهرة والعاصمة السعودية الرياض في نيسان في أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقد.

ويأتي هذا الجهد بعد اجتماع 1 أيار الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمان، والذي ضم وزراء خارجية (سوريا والسعودية والأردن ومصر والعراق)؛ لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

ويشار إلى أن اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق وسوريا منبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، الذي سبق عقده في جدة بالمملكة العربية السعودية، في 14 نيسان الجاري؛ لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وتستضيف المملكة العربية السعودية القمة العربية القادمة في 19 أيار، حيث من المتوقع أن تكون عضوية سوريا على طاولة النقاش حينها على نطاق واسع. وتعارض بعض الدول الأعضاء، وخاصة قطر، عودة حكومة دمشق إلى المنظمة.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي لشبكة سي إن إن إنه يعتقد أن هناك أصواتاً كافية بين أعضاء الجامعة العربية لعودة سوريا إلى المنظمة.

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراق أحمد الصحاف، أن العراق يجدد موقفه بأهمية عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وفي سياق التجاذب العربي وغير العربي نحو من سيستحوذ على سوريا، قال وزير الخارجية دولة الاحتلال التركي، مولود تشاويش أوغلو، إنه يعتزم إجراء محادثات مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، في إطار اجتماع رباعي في موسكو بشأن سوريا.

وقال أوغلو يوم أمس: "حصلنا من الروس على تأكيد نهائي بخصوص الموعد. الشيء الوحيد الذي لا يزال غير معروف هو من سيمثل إيران. الجانب الإيراني أيضاً اتصل بنا، وهناك الوضع على الشكل التالي، في حال أن وزير الخارجية سيشارك في الجولة الأفريقية مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سينضم إلى المفاوضات في موسكو ممثل آخر. في الصباح سنجري محادثات بمشاركة كل الأطراف، وخلال اليوم سنجري محادثات مع السيد لافروف المحترم".

وفي وقت سابق، أعلن تشاويش أوغلو أن أنقرة تفترض انعقاد اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران، في موسكو، قبل الانتخابات في تركيا.

وقبل الاجتماعين المزمعين، ختم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي زيارة لسوريا - هي الأولى لرئيس إيراني منذ 2010 - تمحورت في غالبيتها عن الاقتصاد.

ووقّعت حكومة دمشق وإيران اتفاقات تعاون تشمل قطاعات الزراعة والنفط والمواصلات والرحلات الجوية ومناطق التجارة الحرة ومجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المصرفية والخدمات الفنية والهندسية.

(م ش)