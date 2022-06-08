​​​​​​​الحماية الذاتية هي السبيل الوحيد لصد هجمات الاحتلال

ارتفعت وتيرة الهجمات التي تشنها دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا بدءاً من الشهباء وصولاً إلى ناحية تل تمر وزركان، ويتزامن التصعيد العسكري التركي مع تهديدات بشن هجوم جديد لاحتلال المناطق السورية، بالإضافة إلى مساعيها في توطين اللاجئين السوريين في المناطق المحتلة بهدف تغيير ديمغرافيتها بعد تهجير سكانها الأصليين.

وتتعالى في شمال وشرق سوريا الأصوات المنادية بضرورة الوقوف في وجه الهجمات والمخططات التركية، والدفاع عن المنطقة جنباً إلى جنب مع قوات سوريا الديمقراطية.

الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية بمدينة منبج حسين بكاري، قال بهذا الصدد "على الشعب أن يتكاتف ويكون يداً واحدة في مواجهة الفاشية التركية وتهديداتها المستمرة على المنطقة".

وأضاف: "في هذه المناطق نعيش بأمان واستقرار وهناك تعايش مشترك بين كافة مكونات المنطقة من العرب والكرد والشركس والتركمان، وبالمقاومة الشعبية سنكون دائماً منتصرين".

لمواجهة الهجمات والمخاطر التي تتعرض لها المنطقة، يرى بكاري أن الكومينات تستطيع تنظيم الناس بحيث يحمي الأهالي أحياءهم بأنفسهم، وذلك انطلاقاً من مبدأ حرب الشعب الثورية التي تؤكد أنه يجب على الشعب أن يحمي نفسه بنفسه.

في السياق ذاته، قالت المواطنة من مدينة منبج رابعة بكرو إن "تركيا تهدد شعوب شمال وشرق سوريا لذلك يجب على الشعب في هذه الحالة أن يحمي نفسه ويدافع عن أرضه، فلا نريد أن نُهجّر من مناطقنا"، مؤكدةً أن غاية تركيا من حربها وتهديداتها هو تدمير الشعب والاستقرار الذي يعيشه.

أوضحت رابعة أن هناك أربعة مكونات تتعايش في مدينة منبج وريفها، ويجب عليها أن تكون يداً واحدة حتى تستطيع حماية مدينتها وقالت: "يجب أن يكون للنساء دور في الحماية عن طريق تقديم خدمات صحية ولوجستية للجرحى. كما أن هناك نساء مقاتلات يدافعن عن أرضهن، ويجب على الجميع التكاتف والتلاحم من أجل حماية المنطقة، فواجب الحماية لا يقع على العسكري فقط بل على الجميع".

أشارت رابعة في ختام حديثها، إلى أن التهديدات ليست عسكرية فقط، بل أيضاً هي حرب خاصة تستهدف المجتمع من خلال نشر مواد مخدرة وغيرها من أمور الحرب الإعلامية، لذا يجب أن يكون الجميع واعين من خلال تكاتفهم وحمايتهم لمنطقتهم من أي تهديد سواء كان خارجياً أو داخلياً.

مهجرو عفرين: حرب الشعب الثورية ضمانة لتحرير عفرين

اتخذ مهجرو عفرين القاطنون في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء من تنظيم أنفسهم على مبدأ حرب الشعب الثورية أساساً لاستمرار مقاومتهم وضماناً لتحرير عفرين.

حرب الشعب الثورية هي حرب شعبية شاملة تقوم بها الشعوب بقيادة طليعتها الثورية للوصول إلى حريتها. وعلى مبدأ هذه الحرب يؤكد مهجرو عفرين في مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا على مقاومتهم رغم الحصار الخانق والقصف اليومي على المقاطعة.

حرب الشعب الثورية ضمانة للحماية من الإبادة

وفي السياق أيضاً قال المواطن رشيد محمد وهو من مهجري عفرين ويعيش في مخيم سردم في مقاطعة الشهباء "كان هدف جيش الاحتلال التركي من عدوانه على عفرين إبادتنا وإبادة هويتنا الكردية، لكننا أبدينا مقاومة عظيمة لا تزال مستمرة".

وتابع "على الرغم من الظروف الصعبة التي نعيشها في المخيمات، وعلى الرغم من تعرضنا لقصف الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل يومي، إلا أنه لن يكسر إرادتنا؛ لأننا متمسكون بأرضنا وسندافع عنها ونقاوم حتى الرمق الأخير".

أرادوا تهجيرنا من أرضنا لطمس هويتنا

من جانبه، قال المهجر محمد أحمد رشيد "تعاني تركيا من أزمات داخلية خانقة، سياسياً واقتصادياً، لذلك تحاول إرضاء شعبها وصرف نظره عن هذه الأزمات بتنفيذ عمليات عسكرية لتوسيع رقعة احتلالها، عبر قصف العديد من المناطق في شمال وشرق سوريا وارتكاب المجازر بحق أهلها".

واختتم حديثه بالقول "لقد قلبت مقاومتنا كل الموازين، أرادوا تهجيرنا من أرضنا وطمس هويتنا، لكن صمودنا في المخيمات ـ على الرغم من كل المعاناة ـ أثبت للعالم أجمع أن مقاومتنا أقوى من كل سياساتهم القذرة".

سنكون كتلة نار في وجه المحتل التركي

بدورها، أكدت المهجرة فيدان علي "على الرغم من استمرار قصف الاحتلال التركي واستهدافه لمناطق قريبة من المخيم، إلا أننا سنواصل مقاومتنا ولن يستطيع الاحتلال كسر إرادتنا".

واختتمت حديثها "مثلما قاومنا في عفرين 58 يوماً في المرحلة الأولى من مقاومة العصر، سنقاوم وننظم أنفسنا لنكون كتلة من نار في وجه المحتل التركي".

(كروب/ ك)

ANHA