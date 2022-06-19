​​​​​​​الحلبوسي يوافق على إنهاء عضوية نواب الكتلة الصدرية المستقيلين من بينهم الزاملي

وبحسب وثيقة صادرة من الحلبوسي حصلت عليها السومرية نيوز، "استناداً إلى المادة (12/ثانياً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018: إنهاء عضوية (حاكم عباس موسى عباس الزاملي) في 19/6/2022 بناءً على استقالته".

كما أظهرت وثائق أخرى إصدار أمر نيابي بقبول استقالات جميع نواب الكتلة الصدرية، بنفس صياغة الأمر النيابي الخاص بالزاملي.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجّه نواب "الكتلة الصدرية" إلى تقديم استقالاتهم بتاريخ 9 حزيران الجاري.

وقال الصدر في حينه: "إذا كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة".

وأعلن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بتاريخ 12 من الشهر الجاري، قبول استقالة أعضاء الكتلة "على مضض"، وأشار إلى بذل جهود لثني الصدر عن تلك الخطوة.

وقال الحلبوسي في تغريدة على "تويتر": "نزولاً عند رغبة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

(ش ع)