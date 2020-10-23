​​​​​​​الهلال الذهبي: يجب على الأحزاب السياسية تحقيق الوحدة لحماية اللغة والثقافة

وأصدرت حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا، بيان إلى الرأي العام للتعبير عن استنكارهم لشروط بعض الأحزاب الكردية إلغاء التدريس باللغة الكردية في مدراس شمال وشرق سوريا.

وجاء في نص البيان الذي قرئ من قبل عضوة حركة الهلال الذهبي في شمال وشرق سوريا روناهي شيخو": الاحزاب السياسية في روج افا كردستان تسعى من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وبدأت بمرحلة من أجل تحقيق آمال الشعب الكردي، كلنا يعلم أنه وضمن المخططات الدولية التي قسمت كردستان لم يكتفوا بتجزئة أرضنا وشعبنا فقط، بل سعوا عبر السنين إلى تهميش ومحاربة اللغة الكردي وطمس ثقافتنا ومجتمعنا، لذا فالشعب الكردي ناضل وقاوم من أجل الحفاظ على هويته وجوده.

ونحن حركة الهلال الذهبي واجب علينا من اجل الحفاظ على قيم شعبنا في اجزاء كردستان الأربعة ومن أولوياتنا حماية اللغة والثقافة لأنه أساس قوية المجتمع الكردي، وإن تحقق الوحدة الوطنية مهمة لأنها وسيلة امن أجل حماية أرضنا ولغتنا وثقافتنا".

وتابع البيان" إن بعض الأطراف من الأحزاب السياسية الكردية التي في الوقت الذي لم تستنكر قيام الاحتلال التركي بفرض اللغة التركية على أهالينا وطلبة المدارس في عفرين المحتلة، نراهم اليوم يرفضون التعليم باللغة الأم ( الكردية) في مناطقنا في شمال وشرق سوريا، ونحن كنساء كرديات نستنكر موقفهم هذا، لأن اللغة هي وجودنا وهويتنا الوحيدة لنثبت أنفسنا.

وأردف البيان :"اللذين يمدون أيديهم إلى قيمنا وثورتنا هم يخونون الوحدة الوطنية ومطالبهم تلك هي تلبية لمخططات الأنظمة المحتلة لشعبنا، لذلك يتوجب على كافة الاحزاب السياسية الوقوف ضد مخططات الدول الاحتلالية، والعمل على حماية اللغة الكردية للحفاظ على مكتسبات ثورة روج افا".

واختتم البيان بالقول" على جميع الاحزاب السياسية حماية قيم المجتمع من الثقافة واللغة وتحقيق الوحدة الوطنية التي هي الأمل الوحيد لشعبنا من أجل تجاوز انتهاكات الدولية على شعبنا".

(ك ع/ل)

ANHA