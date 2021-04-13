​​​​​​​الهلال الأحمر: الموجة الثالثة من فيروس كورونا تصيب جميع الفئات العمرية

انتشرت الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الأسابيع الأخيرة، ونظرًا لتزايد أعداد الإصابات، أعلنت خلية الأزمة في شمال وشرق سوريا عن جملة إجراءات تتعلق بالوقاية من الفيروس.

يبدأ اليوم 13 نيسان الجاري العمل بقرار الحظر الكلّي في مناطق شمال وشرق سوريا.

الإداري في غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي، سعد العلي، تحدّث لوكالتنا حول الأوضاع الأخيرة لجائحة كورونا والتدابير التي اتخذها الهلال الأحمر الكردي بهذا الصدد.

العلي نوّه إلى أنّهم لاحظوا تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد انتشار الموجة الثالثة من الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا، وأضاف: "منذ بدء فرض حظر التجول في مناطق شمال وشرق سوريا، تم إجراء نحو 3500 فحص خاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا".

وأضاف العلي: "تم إجراء 653 إلى 750 فحص كورونا يوميًا في مناطق شمال وشرق سوريا".

ونوّه سعد العلي إلى أنّ الموجتين الأولى والثانية من فيروس كورونا لم تكن تصيب الشباب إلّا نادرًا، وقال بهذا الصدد: "قبل ثلاثة أيام أجرينا فحصًا لطفلين يبلغان من العمر 6 أعوام، وكانت نتيجة الفحص إيجابية. في الموجتين الأولى والثانية كان إصابة الأطفال بالفيروس أمر نادر. ولكن في الموجة الثالثة فإنّ جميع الفئات العمرية يمكن أن تصاب بالفيروس".

وأكد الإداري في غرفة العمليات في الهلال الٍأحمر الكردي أنّ جميع عمليات فحص PCR تجري بشكلٍ مجاني، وقال أيضًا: "جميع الخدمات الطبية التي نقدّمها لأهالي شمال وشرق سوريا هي خدمات مجانية".

كما نوّه العلي إلى أنّهم أعلنوا عن أرقام الهواتف الخاصة بالهلال الأحمر الكردي من أجل التواصل مع الأهالي ومتابعة أوضاع المصابين: "نحن على رأس العمل في حالة استعداد دائم على مدار الـ 24 ساعة، ونستجيب للحالات المرضية في أي وقتٍ كان، ونعمل على نقلهم إلى المشافي الخاصة".

وقال العلي:" إنّ عدد عمليات الفحص اليومية في إقليم الجزيرة تبلغ نحو 400 فحص كل يوم، وأضاف: "نحن في غرفة العمليات في الهلال الأحمر الكردي نتمكن من الوصول إلى جميع القرى والنواحي".

وناشد سعد العلي جميع أهالي مناطق شمال وشرق سوريا إلى الالتزام بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، وقال بهذا الصدد: "ندعو كل من تظهر عليه أعراض الإصابة بفيروس كورونا بالتواصل معنا. نحن مستعدون لاستقبال جميع حالات الإصابة على مدار الـ 24 ساعة".

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا حتى الآن 12236 إصابة، توفي منهم 422 شخصًا، فيما تماثل 1364 للشفاء.

(ك)

ANHA