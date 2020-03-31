​​​​​​​الهلال الأحمر ينشئ عيادتين ميدانيتين للحالات الطارئة في الدرباسية

اتخذت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا إجراءات لمنع وصول فيروس كورونا إلى المنطقة، وللحفاظ على سلامة الاهالي.

وتركزت تلك الإجراءات على فرض حظر للتجوال، والذي دخل يومه الثامن، وتجهيز مراكز للحجر الصحي، بالإضافة إلى حملات توعية.

ومن ضمن هذه الإجراءات أيضاً إنشاء الهلال الأحمر الكردي عيادتين ميدانيتين في الدرباسية، لفحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، وذلك أمام مركز الهلال الأحمر الكردي في الدرباسية.

وفي هذا السياق، أشارت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي في ناحية الدرباسية بيريفان خلي إلى أن الهدف من إنشاء العيادتين هو فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وعن آلية العمل في العيادتين قالت بيريفان خلي: " سيتم إجراء الفحوصات للمشتبه بهم في الخيمة الأولى، وإذا كانت النتيجة سلبية، سيتم نقلهم الى داخل المركز للكشف عليهم، وإن كانت هناك شكوك حول إصابة المريض بفيروس كورونا سيتم نقله إلى العيادة الثانية لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وسيتم نقله إلى مركز الحجر الصحي في المنطقة".

وأكدت بيريفان أنه لم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في المنطقة حتى الآن.

(أح)

ANHA