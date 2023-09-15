​​​​​​​الهلال الأحمر الليبي: أكثر من 31 ألف قتيل ومفقود نتيجة الفيضان

أفاد الهلال الأحمر الليبي عن وصول حصيلة ضحايا الفيضان، إلى أكثر من 11 ألف قتيل، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 ألفاً، مضيفاً أن نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول.

وقال عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، إن "العدد المقدّر للوفيات في المدينة قد يصل إلى ما بين 18 إلى 20 ألفاً؛ استناداً إلى عدد المباني في المناطق التي دمرتها الفيضانات".

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان قالت، إن "الجيش أخلى مدينة درنة من جميع سكانها والصحفيين لتسهيل عمليات البحث والإنقاذ".

تلوّث المياه نتيجة الفيضانات

وعبّر وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية المكلّفة من البرلمان محمد دومة عن القلق من تفاقم مشكلة تلوث المياه نتيجة الفيضانات والسيول وعدم توفر مياه صالحة للشرب.

وقال دومة في تصريحات تلفزيونية إن معظم شبكات المياه في المناطق المنكوبة "متضررة بشكل كبير جداً"، مشيراً إلى أن "أغلب الآبار طُمرت أو لُوثت".

نحو 300 ألف طفل في ليبيا تأثّروا

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، إن أطفال ليبيا يواجهون مأساة جديدة، إذ تأثّر نحو 300 ألف طفل نتيجة للوضع الإنساني شرقي البلاد.

وأشار سيرفادي إلى أن "أولوية المنظمة هي تقديم المساعدة الإنسانية الضرورية للأطفال المتضررين".

وقالت المنظمة إنها تحتاج إلى دعم مالي بقيمة 6.5 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدة العاجلة للحياة والعمل على تلبية احتياجات الأطفال والعائلات المتضررة في مناطق مثل البيضاء والمرج وبنغازي ودرنة ومناطق أخرى تضررت بشدة من العاصفة، حسب المنظمة.

وتشهد مناطق الشرق الليبي، منذ يوم الأحد الماضي، سيولاً عارمة تسببت في مصرع وفقدان آلاف المواطنين، وغرق آلاف المنازل وانهيار البنية التحتية، جراء العاصفة "دانيال"، التي وصلت المنطقة قادمة من البحر المتوسط.

(د ع)