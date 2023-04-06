​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يوزع مساعدة مالية على المهجرين في الشهباء

في ظل شهر رمضان، بدأ الهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الشهباء، الثلاثاء (4 نيسان)، بتوزيع مساعدة مالية، على 1864 عائلة من مهجري عفرين ضمن المخيمات الـ 5 في الشهباء وناحية شيراوا.

جاء ذلك في سياق حملة "الأمل في عطائكم"، إذ وزعت فرق الهلال الأحمر حتى أمس (الأربعاء 5 نيسان)، المساعدات الواردة إليها من "تبرعات وزكاة الفطر المقدمة من الأفراد والمجالس والكومينات ومراكز الهلال الأحمر الكردي"، بحسب ما أفادت معرفات المنظمة.

كما من المقرر أن يوزع الهلال سلل غذائية على الأسر المحتاجة في الشهباء، خلال الأسابيع القادمة، كمرحلة ثانية من الحملة.

(ج س/ س ر)

ANHA