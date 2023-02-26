​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يوزع المساعدات على قرى شيراوا المحاصرة

في خطوة لمساعدة أهالي القرى المحاصرة في ناحية شيراوا المحاصرة، وزع الهلال الأحمر الكردي، الألبسة على الأهالي، وخاصة الأطفال والنساء.

والقرى المحاصرة هي (زرناعيت ـ مياسة ـ برج القاص ـ كوندي مازن ـ كلوتيه ـ باشمرة).

وتقع هذه القرى جنوبي مقاطعة عفرين المحتلة، تحدها من الشرق بلدتا نبل والزهراء، ومن الغرب قريتا براد وفافرتين.

وكان الهلال الأحمر الكردي قد وزع كراسي وعكازات على ذوي الهمم في ناحية شيراوا يوم أمس السبت.

وكان الهلال الأحمر الكردي قد أعلن في بيان كتابي على موقعه الرسمي، استعداده لمساعدة المنكوبين في أي منطقة متضررة جراء الزلزال الذي ضرب باكور (شمال كردستان) وتركيا وسوريا، فجر يوم الإثنين 6 شباط الجاري؛ كاستجابة إنسانية، لكن دولة الاحتلال التركي وحكومة دمشق منعتا وصولها إلى المتضررين في الوقت المطلوب.

(ج س/ف)

ANHA