​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يوزع الخبز على الأهالي في مقاطعة الشهباء المحاصرة

وضمن الحملة التي أطلقها الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا، بتوزيع الخبز على المواطنين من مدينة ديرك وحتى الشهباء انطلقت الحملة، صباح اليوم، في قرى وبلدات مقاطعة الشهباء، إضافة للمخيمات الخمسة الواقعة في الشهباء وناحية شيراوا، ومن المقرر توزيع 46 ألف ربطة خبز.

وبدأ أعضاء الهلال الأحمر بتوزيع الخبز ضمن الكومينات في القرى وأحياء النواحي والبلدات.

وكان من المقرر توزيع الخبز في حيي الشيخ ومقصود والأشرفية، إلا أنه بسبب تشديد الحصار من قبل حكومة دمشق على حيي الشيخ مقصود والأشرفية، لم يستطع الهلال الأحمر الكردي الوصول إلى الحيين وتأمين الخبز.

وفي هذا الصدد تحدثت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي، علياء محمد، فرع عفرين وقالت: "بدأنا اليوم بحملة لتوزيع الخبز على المواطنين القاطنين في مقاطعة الشهباء من مهجري عفرين وأهالي الشهباء، وذلك في إطار حملة الهلال الأحمر الكردي التي انطلقت منذ قرابة أسبوع في شمال وشرق سوريا".

وأضافت علياء: " كنا على أمل أن نستطيع تأمين الخبز في مدينة حلب وتوزيعه على أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية لكن نتيجة الحصار الجائر الذي تفرضه حكومة دمشق لم نستطع تأمين الخبز لتوزيعه".

وأكدت الإدارية في الهلال الأحمر الكردي علياء محمد، أن 46 ألف ربطة خبز ستوزع على الأهالي في مقاطعة الشهباء، فيما دعت المنظمات الدولية والحقوقية إلى التدخل السريع والضغط على حكومة دمشق لفك الحصار عن حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب ومقاطعة الشهباء.

(س ج/ف)

ANHA