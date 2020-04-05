​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يتخذ إجراءات للوقاية من كورونا في مخيم واشو كاني

في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا اتخذت الإدارة الذاتية جملة قرارات مثل إغلاق المدارس والدوائر الرسمية, وفرض حظر التجوال في كافة المناطق.

وفي مخيم واشو كاني في مقاطعة الحسكة اتخذ الهلال الأحمر الكردي جملة إجراءات احترازية وقائية بالتعاون والتنسيق مع إدارة المخيم وهيئة الصحة، وشملت الإجراءات بحسب جيهان عامر الإدارية في الهلال الأحمر الكردي في مخيم واشو كاني، تعقيم كافة مرافق المخيم، إضافة إلى تعقيم الشوارع الرئيسية.

وأضافت جيهان "توجد غرفة متنقلة أمام المدخل الرئيسي للمخيم، وعند دخول أي شخص يتم فحص حرارته من قبل مختصين, إضافة إلى إلغاء الزيارات من وإلى المخيم، فيما تواصل مجموعات التثقيف عملها ضمن المخيم لتوعية الأهالي من مخاطر الفيروس، وسبل الوقاية.

كما يتم فحص حرارة أي شخص يدخل إلى مستوصف المخيم، مع الأخذ بعين الاعتبار ترك مسافة بين مقاعد جلوس المراجعين للمستوصف، كما تم تخصيص عشر خيم كمراكز للحجر الصحي خارج المخيم.

وناشدت جيهان عامر المنظمات الإنسانية والدولية بالتعاون مع هيئة الصحة والهلال الأحمر الكرديين من أجل تأمين الأجهزة والأدوية، وطالبت أهالي المخيم بالتقيد بالحجر المنزلي والوقاية من الفيروس.

(ك)