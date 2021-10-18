​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يستلم أجهزة ومعدات طبية مقدمة من أطباء ألمان

ووصلت اليوم الاثنين المعدات والأجهزة الطبية المقدمة من مجموعة من الأطباء الألمان عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى الهلال الأحمر الكردي لتوزيعها على المشافي الخاصة بمرضى كورونا ومشفى القلب والعين في مدينة قامشلو.

وتضمنت شحنة المواد أجهزة طبية خاصة بمشفى القلب والعين ومشافي مرضى كورونا، حيث تحتوي على أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة والأدوية التي يحتاجها مشفى كوفيد.

هذا وقدرت تكلفة الأجهزة الطبية المقدمة من الأطباء بحوالي 500 ألف يورو والتي من المقرر أن توزع على مشافي شمال وشرق سوريا والهلال الأحمر الكردي.

(ع ع/ل)

ANHA