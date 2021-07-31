​​​​​​​الهلال الأحمر الكردي يستلم 4 أطنان من الأدوية من منظمة نهري الإنسانية

وصل عصر اليوم السبت 4 أطنان من مختلف أنواع الأدوية والمعقمات الطبية وبعض الأدوية الخاصة بالأمراض النسائية التي يحتاجها الهلال الأحمر الكردي في شمال وشرق سوريا مقدمة من منظمة نهري الإنسانية عبر معبر سيمالكا وتم تسليمها إلى الهلال الأحمر الكردي.

وخلال تسليم الأدوية والمساعدات الطبية للهلال الأحمر صرح لوكالتنا الرئيس المشترك للهلال الأحمر للمنطقة الشرقية الدكتور أحمد شيخموس وقال: " منظمة نهري الإنسانية قدمت الأدوية للمرة الثالثة للهلال الأحمر الكردي وتقدم كل الأدوية التي تحتاجها المنطقة".

وأضاف شيخموس:" الكمية التي قدمتها منظمة نهري الإنسانية اليوم حوالي أربعة أطنان، وأغلبها معقمات وأدوية خاصة بالأمراض النسائية"، وشكر المنظمة على تقديمها المستمر للأدوية التي تحتاجها المنطقة.

(ع ع/ل)

ANHA