​​​​​​​الحكومة السورية ترفع سعر البنزين والمازوت وسط تخوف التجار والصناعيين

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية التابعة للحكومة السورية، أمس الإثنين، قرارًا برفع سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر إلى 650 ليرة سورية وليتر البنزين أوكتان 95 إلى 1050 ليرة.

وعلقت غرفة صناعة حلب على القرار وقالت إن "له تأثير سلبي كبير وسيؤدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والشحن وارتفاع الأسعار في الأسواق، وإلى توقف العديد من المصانع التي تعاني أصلًا من ركود الأسواق، وضعف التصدير وخاصة أن العديد من المناطق الصناعية والحرفية لديها انقطاعات كبيرة في التغذية الكهربائية".

وعزت الوزارة قرارها إلى "التكاليف الكبيرة التي تتكبدها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه الإدارة الأميركية على الشعب السوري وبهدف تأمين حاجة الصناعيين الفعلية من المازوت والحد من عمليات تهريب المادة إلى دول الجوار".

ورُفِعَ سعر ليتر المازوت الصناعي بنحو 100%، من 295 ليرة إلى 650 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للبنزين من 850 ليرة لـ 1050 ليرة سورية، فيما لم يتغير سعر مازوت التدفئة والمخصص للأفران بحسب الوزارة.

ويتخوف المواطنون في مناطق الحكومة السورية من موجة جديدة في ارتفاع الأسعار التي تعتبر أصلًا مرتفعة قياسًا بالدخل المتدني للموظف الحكومي.

(س ر)