​​​​​​​الحكومة الليبية الجديدة تصل طرابلس على وقع تجدد الاشتباكات

وقال ناشطون إن الاشتباكات وقعت على خلفية اختطاف جماعة الضمان عناصر تابعة لجماعة تاجوراء، لمقايضتهم بسجناء تابعين لها، محتجزين لدى الأخيرة.

وكانت طرابلس قد شهدت، يوم أمس الخميس، توترًا أمنيًّا، بعد اندلاع اشتباكات بين ما تعرف باسم "أسود تاجوراء والضمان"، التابعتين لحكومة الوفاق.

ويأتي هذا التصعيد، بالتزامن مع وصول الدبيبة إلى العاصمة طرابلس، والتي ستحتضن المقرّ الرسمي للحكومة، بعد تثبيته من البرلمان ومنح الثقة لتشكيلته الوزارية، إذ من المقرر أن تتسلم مهامها رسميًّا خلال الأسبوع المقبل، والتي ستكون من بينها توحيد المؤسسة الأمنية وكبح جماح المجموعات المسلحة.

وفي تصريحات سابقة للدبيبة، أبدى حزمًا في مسألة التعامل مع المجموعات التي تخرج عن نطاق الدولة، قائلًا بوضوح إنه لن يكون لها مكان في الفترة المقبلة، متحدثًا عن أهمية احتكار مؤسسات الدولة للسلاح.

وأرسلت تركيا آلاف المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، على الرغم من المناشدات الدولية بمغادرة كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب الأراضي الليبية، ولكن مرتزقة تركيا لا يزالون باقين هناك.

(ي م)