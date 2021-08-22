​​​​​​​الحكومة اللبنانية ترفع سعر البنزين بنسبة 66 في المئة

وأكدت المديرية العامة للنفط، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام، اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات.

ومساء أمس السبت، أعلنت الرئاسة اللبنانية في بيان عقب اجتماع ترأسه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وخُصص لمعالجة الأزمة "الموافقة على اقتراح وزارة المالية بالطلب إلى مصرف لبنان فتح حساب مؤقت لتغطية دعم عاجل واستثنائي للمحروقات".

وأضاف البيان أن قيمة الحد الأقصى للدعم ستبلغ 225 مليون دولار لتمويل "قيمة الفرق بين سعر صرف الدولار بحسب منصة (صيرفة) والسعر المعتمد بثمانية آلاف ليرة للدولار" لشراء البنزين والمازوت والغاز المنزلي وصيانة معامل الكهرباء لغاية نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.

وتم التوافق بإجماع الحاضرين على معالجة التداعيات من خلال التدبير لجهة اعتماد سعر صرف الدولار 8000 ليرة لشراء المحروقات، حيث أصبح سعر صفيحة المحروقات ابتداء من صباح يوم الأحد 22/8/2021 كالآتي:

بنزين 98 أوكتان 133200 ليرة.

بنزين 95 أوكتان 129000 ليرة.

ديزل أويل 101500 ليرة.

قارورة غاز منزلي 90400 ليرة.

وتوصل قادة لبنان، السبت، إلى تسوية قصيرة الأمد للإبقاء على دعم المحروقات، وفق ما أعلن مكتبا الرئيس ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في محاولة للحد من النقص الكبير في المشتقات النفطية الذي تعاني منه البلاد.

وكان مصرف لبنان قد أعلن في وقت سابق توقفه عن تمويل شراء المحروقات وفق السعر الرسمي للدولار، ما يعني فعليّاً وقف الدعم وفتح الباب أمام استيرادها بحسب سعر الدولار في السوق السوداء الذي يقارب 20 ألف ليرة.

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصاديّاً متسارعاً فاقمه انفجار مرفأ بيروت المروع في الرابع من آب/ أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا.

وتراجع سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار تدريجيّاً إلى أن فقدت أكثر من 90 في المئة من قيمتها، وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر، وارتفع معدل البطالة، فيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة لتحصل البلاد على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار.

(د ع)