​​​​​​​الحكومة الكويتية تقدم استقالتها بعد ثلاثة أشهر على تشكيلها

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن "ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح استقبل في قصر البيان ظهر اليوم، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حيث رفع إليه كتاب استقالة الحكومة."

وتأتي استقالة الحكومة عشية تصويت لمجلس الأمة على كتاب "عدم تعاون" تقدم به عشرة نواب ضد رئيس الوزراء.

واتهم ثلاثة نواب رئيس الوزراء في الاستجواب بـ "ارتكاب ممارسات غير دستورية وتعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع البرلمان والنهب المنظم للأموال العامة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأدت الحكومة الكويتية الجديدة اليمين في 29 كانون الأول/ ديسمبر، لتصبح رابع حكومة تتولى السلطة التنفيذية في الدولة الخليجية خلال عامين ونصف العام.

وكان وزيرا الدفاع والداخلية وهما من الأسرة الحاكمة قدما في شباط / فبراير الماضي استقالتهما؛ احتجاجاً على كثرة الاستجوابات في البرلمان.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن وزير الدفاع قوله "أن التعسف في استخدام الأدوات الدستورية" هو ما دفعهما إلى الاستقالة.

وتابع "الاستجوابات حقٌّ دستوري.. لكن وجدت نفسي وبقية الوزراء غير قادرين على تحقيق طموحات أبناء الشعب، الذين ينتظرون منا الكثير، وهذا حقهم إلا أن الممارسات النيابية تعطِّلنا عن تحقيق طموحات الشعب الكويتي".

وتهزّ البلاد منذ سنوات عدة أزمات سياسية متكررة تشمل الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

(د ع)