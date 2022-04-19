​​​​​​​الحكومة الباكستانية الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

وأعلن التلفزيون الرسمي أن حكومة باكستان الجديدة- برئاسة شهباز شريف والمشكلة من أحزاب سياسية متحالفة- أدت اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء.

ولم يتم بعد الإعلان عن الحقائب الوزارية الموكلة لأعضاء مجلس الوزراء، وفق ما نقلته شبكة العين الاخبارية.

والأسبوع الماضي، انتخب البرلمان شهباز شريف (70 عاما) رئيساً للوزراء في أعقاب أزمة دستورية مستمرة، بلغت ذروتها حين حجبت الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في البرلمان.

وأثار إبعاده من السلطة احتجاجات في الشوارع واستقالات جماعية لنواب حزبه، "حركة الإنصاف" احتجاجاً على التغيير الذي أطاح بالحكومة السابقة.

(د ع)