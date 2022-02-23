​​​​​​​الحكومة الأوكرانية تعلن فرض حالة الطوارئ في عموم البلاد

وصرح سكريتير مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا، أليكسي دانيلوف، أثناء موجز صحفي أن الرئيس فلاديمير زيلينسكي أمر بفرض حالة الطوارئ في عموم البلاد باستثناء جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك "الانفصاليتين"، مبيناً أن "حالة الطوارئ تُفرض اعتباراً من اليوم الأربعاء لمدة 30 يوماً مع إمكانية تمديدها كي تصل مدتها إجمالاً 60 يوماً".

وأوضح أن "الإجراءات المتبعة بموجب حالة الطوارئ ستختلف في مناطق مختلفة وستكون أكثر شدة عند حدود روسيا وبيلاروس"، مشيراً إلى أن "الحديث يدور عن تعزيز إجراءات حماية النظام العام مع إمكانية فرض قيود على حركة النقل وتفتيش وسائل النقل وفحص وثائق أفراد".

وأشار دانيلوف إلى أن الحكومة ستفرض حالة الأحكام العرفية فوراً عند الضرورة، لكن قراراً بهذا الشأن لم يتخذ بعد، مرجحاً أيضاً إمكانية فرض حظر التجوال في مناطق معينة إذا اقتضى الأمر ذلك، وفق ما نقلته شبكة روسيا اليوم.

ويأتي ذلك على خلفية قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الانفصاليتين" في منطقة دونباس، محملاً كييف المسؤولية عن انهيار اتفاقات مينسك.

(د ع)