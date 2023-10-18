​​​​​​​الحكم على محامي عائلة جينا أميني بالسجن لمدة عام

قضت محكمة إيرانية بسجن المحامي الذي يمثل عائلة الشابة الكردية جينا أميني (22عاماً)، التي قتلت على يد "شرطة الأخلاق" الإيرانية بذريعة عدم التزامها بشروط الحجاب في (16 أيلول 2022).

وذكرت التقارير أن المحكمة قضت بسحن المحامي، صالح نيكبخت، لمدة عام بعد إدانته بـ "الترويج لدعاية مضللة" ضد نظام الحكم في البلاد، وفقاً لما نقله موقع "الحرة".

وجرى اتهام نيكبخت بعد أن تقدمت وزارة المخابرات بشكوى ضده، عندما ناقش قضية جينا في مقابلات مع وسائل الإعلام. وصدر الحكم بحقه، الثلاثاء.

وأثار مقتل جينا أميني أشهراً من الاحتجاجات تأييداً من مختلف مناطق العالم، ووحّدت أصواتَ النساء تحت شعار "Jin, Jiyan, Azadî" (المرأة، الحياة، الحرية).

وحث نيكبخت على إعادة تقييم سبب وفاة جينا من قبل "5 من أصل 12 طبيباً متميزاً في البلاد"، وفقاً لاقتراح قدمته عائلتها.

وأصر المحامي علي رضائي، الذي يمثل نيكبخت، على أن تصريحات موكله "تتوافق مع التزاماته القانونية كمحامي"، وأنه "لم يرتكب أي مخالفات".

(س ع)