​​​​​​​الحَرّ.. عنوان آخر يضاف لقاموس المقاومين في الشهباء

ارتفعت خلال الأسابيع القليلة الماضية درجات الحرارة في عموم مناطق شمال وشرق سوريا، لتصل إلى 48 درجة مئوية في مقاطعة الشهباء، التي تحتوي على خمسة مخيمات (برخدان، سردم، عفرين، الشهباء، العودة)، يقطنها مهجّرو عفرين.

ويعيش عشرات الآلاف من مهجّري عفرين في خيم نُصبت بعد الاحتلال التركي لمقاطعة عفرين، قبل أكثر من 5 سنوات، وتهجير أهلها، وسط ظروف صعبة يعانون منها بسبب حصار حكومة دمشق للشهباء، وهجمات الاحتلال التركي المستمرة عليهم.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير وعدم توفر الكهرباء ووسائل التبريد (المروحة والبراد) إلى إصابة المئات من الأطفال وكبار السن في المخيمات بأمراض كالتهاب الأمعاء والحمى والإسهال، والعديد من حالات الإغماء، نتيجة الحرارة.

وبحسب المجلس الصحي لمقاطعة عفرين والشهباء، فإن المرضى يتجهون إلى المستوصفات ومشفى آفرين والنقاط الطبية بشكل يومي، وتم تسجيل أكثر من 397 حالة التهاب للأمعاء والعشرات من حالات الحمى خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر تموز.

الممرضة في النقطة الطبية التابعة لمنظمة الهلال الأحمر الكردي، فرح أحمد، قالت: "إن ارتفاع درجات الحرارة المرتفعة في هذا الفصل على غير العادة، هو ما يتسبب بانتشار الأمراض بين مهجّري عفرين وخصوصاً بين الأطفال وكبار السن".

ومن أكثر الحالات التي ترد إلى النقطة الطبية "أمراض التهاب الأمعاء، الحمى"، ويتوجب متابعتها ومعالجتها تجنباً لتطورها لأعراض أخرى، وفق الممرضة.

ويصل النقطة الطبية التي تعمل فيها فرح أحمد، يومياً حوالي 60 حالة يتم فحصها من قبل الكادر الطبي.

ودعت فرح أحمد الأهالي لإلزام أطفالهم الخيم وعدم السماح لهم بالخروج والتعرض لأشعة الشمس القوية والمباشرة، وخاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويعاني المهجرون من مصاعب جمّة، أبرزها منع حكومة دمشق من مرور المواد الأساسية والمحروقات لتشغيل مولدات الكهرباء، إلى جانب استمرار هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على نواحي وقرى مقاطعة الشهباء.

(سـ)