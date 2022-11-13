​​​​​​​الحاكمة المشتركة السابقة لمقاطعة الجزيرة تعزي بوفاة الشيخ حميدي دهام

بعثت الحاكمة المشتركة السابقة لمقاطعة الجزيرة، هدية يوسف، برقية عزاء، بوفاة الشيخ حميدي دهام الهادي، شيخ قبيلة الشمر والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة، جاء في نصها:

"ببالغ الحزن والأسى، تلقيت نبأ وفاة الشيخ حميدي دهام الهادي، شيخ قبيلة الشمر والحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة. كان خبراً محزناً ومفاجئاً لم أكن أتوقعه أبداً، يبدو أن صحة الشيخ تدهورت في الأيام الأخيرة، ما أدت إلى وفاته، لا يسعني إلا أن أقول إني أشارككم هذا الحزن وأحس بمدى ثقله على العائلة والقبيلة وكل شمال وشرق سوريا. فبروح ملؤها الإيمان والعزة والإصرار على العيش بكرامة وبحرية، مستندة إلى نهج الأمة الديمقراطية وحياة الأخوة بين الشعوب، أعزّي من صميم قلبي كل أفراد العائلة وكل أفراد القبيلة، كما أعزي كل شعب شمال وشرق سوريا بفقدان شيخنا الكريم والشهم والمحب والمبدئي الذي وصى دائماً على الأخوة والعلاقات الصادقة ومبادئ الإنسان.

كان الشيخ حميدي ثروة لا تقدر بثمن، بل كان تحفة ثمينة أتت من صميم التاريخ القبلي الذي عرف الإنسانية والعدالة والمحبة وفعل الخير وبناء الوحدة، فقد آمن بأفكار القائد عبد الله أوجلان في بناء المجتمع الحر الديمقراطي الذي يستند إلى نهج الأمة الديمقراطية وكان قد اختار طريقه الذي لطالما نادى به وأصبح ثورياً بكل معنى الكلمة، وأدى دوراً قيّماً في ثورة روج آفا، حيث إنه عمل ـ ومنذ بداية ثورة روج آفا ـ لدحر الإرهاب والاحتلال، واحتل في هذه المسيرة مكانة عالية كحاكم مشترك لمقاطعة الجزيرة، وعلى الرغم من أن مشيخته كانت أعلى من ذلك المنصب، إلا أنه أختار طريق النضال الثوري؛ لأنه آمن بمفاهيم وقيم بناء مجتمع يعتمد أخوة الشعوب والعدالة والسلام والديمقراطية، فبنى بذلك لنفسه شخصية أقوى وصيتاً أعلى، تُتوّجه الجسارة والعزيمة والبطولة، فكان ريادياً في بناء أواصر الأخوة، أخوة الكرد والعرب، وكان من أوائل من بادروا من أجل بناء هذه الوحدة؛ لمواجهة الهجمات العدوانية على شعب روج آفا، ولم يتوانَ عن تلبية ما يتطلب للمقاومة. حث شباب الشمر والعشائر الأخرى على التقدم للمقاومة لصد الدواعش والإرهابيين عن المنطقة، لقد هبّ الشباب والفتية العرب إثر جهوده لمساندة ومشاركة الـ YPG وQSD لحماية الوطن والشعب وضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحياة الكريمة.

بهذه الكلمات القليلة أواسي نفسي وكل أفراد العائلة الكريمة التي أحسب نفسي واحدة منها، وبموجب صداقتنا وعملنا المشترك في إدارة أمور مقاطعة الجزيرة، كان لي الشرف في معرفة الشيخ عن قرب ومشاركته الكثير من أفكاره القيّمة المعتمدة على المعرفة التاريخية والاجتماعية، وكانت أول تجربة يتم القيام بها في روج آفا وتحدي كل الأوساط في ترسيخ نظام الرئاسة المشتركة كتجربة ديمقراطية فريدة من نوعها، استوحيناها من أفكار ونهج القائد عبد الله أوجلان.

لا يسعني إلا أن أواسيكم وأقدم التعازي الحارة باسمي وباسم كل رفاقي ورفيقاتي إليكم، عساها تكون كلمة تقلل من مدى الحزن الذي تعيشونه لفقدانكم هذا الفقيد الغالي الذي تعلمنا منه الكثير، وكلي ثقة بأن أبناء الشيخ سيكونون مثالاً نادراً في التحلي بخصال الشيخ وثقافته في إحياء قيمه، من خلال الاستمرار في النضال على خطاه ودحر الاحتلال والطامعين بخيرات وطننا.

مرة أخرى، أقدّم أحرّ التعازي لكل أفراد العائلة وقبيلة الشمر وشعب شمال شرق سوريا، وخاصة مقاطعة الجزيرة، متمنية لكم الصبر والسلوان، كما أتمنى من الله عز وجل أن يسكنه جنات نعيمه، ويكون من الصالحين والفاضلين الأوفياء عند ربه عز جلاله، داعية الله أن يكثر من أمثاله في هذه الدنيا".

يشار إلى أن الشيخ حميدي دهام وهدية يوسف انتُخبا كأول حاكمين مشتركين لمقاطعة الجزيرة، في تموز عام 2014.

(س ر)