​​​​​​​الهآرتس: الشرق الأوسط يبحث عن البدائل مع مغادرة الولايات المتحدة

انتهى الدور القتالي للولايات المتحدة في العراق رسمياً يوم الجمعة. وفي الواقع، بحسب تحليل لصحيفة الهآرتس الإسرائيلية. لقد انتهى بالفعل في 9 كانون الأول بإعلان الولايات المتحدة أن جميع قواتها القتالية قد غادرت. ولكن كما قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، "هذا تغيير في المهمة، وليس بالضرورة تغييراً في الوضع المادي".

وبعبارة أخرى، ستعمل القوات الأميركية كمدربين ومستشارين في العراق، لكنها لن تشارك في القتال البري. يمكننا أن نتنفس الصعداء، وعلى عكس الانسحاب المشوش والمتسرع من أفغانستان في آب، تم الخروج من العراق بشكل متماسك.

ولكن الآن، وبعد أن أكمل جو بايدن الانسحابات العسكرية وإنهاء سنته الأولى كرئيس، لم يعد الشرق الأوسط أكثر هدوءاً. فقد خمدت النيران التي خلفتها الحروب في أفغانستان والعراق، وتوقفت القوات الأميركية عن إطلاق النار، لكن نقاط الاحتكاك ستبقى في العام الجديد، جنباً إلى جنب مع المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

سيكون عاماً تتغير فيه الخريطة الاستراتيجية بمجرد أن تكون واضحة ومقنعة. ستحل التحالفات المحلية محل التحالفات الدولية.

وملخص نهاية العام يتضمن الحرب في اليمن التي تدخل عامها السابع، وصراعات السلطة في ليبيا، والاشتباكات في سوريا، وانهيار السودان، وإعادة سيطرة طالبان على أفغانستان، والوضع الهش في العراق، وانهيار لبنان.

وفي كل هذه الأماكن، يمكن تمييز التدخل الدولي الآخذ في التلاشي، بدأ الشرق الأوسط في البحث عن بدائل لقوة الولايات المتحدة ويستعد لعودة إيران النشطة.

في الواقع، ينعكس التغيير بالفعل في نهج الدول العربية تجاه إيران، مثل الاتفاقات التي وقعتها الإمارات العربية المتحدة مع طهران، بما في ذلك صفقة تمكن البضائع الإماراتية من المرور عبر إيران إلى تركيا وإلى أوروبا. هذا المسار سيختصر الرحلة من حوالي 20 يوماً عبر قناة السويس إلى أسبوع.

زيارة مستشار الأمن القومي لدولة الإمارات، طحنون بن زايد، إلى إيران، والتقارير عن زيارة مرتقبة لزعيم الإمارات هناك، تكسر محرماً دام خمس سنوات. حتى قبل ذلك، حيث وقّع البلدان اتفاقية لحماية الممرات الملاحية في الخليج العربي لمنع هجمات الحوثيين في اليمن على أهداف إماراتية.

وعقدت المملكة العربية السعودية جولتين من المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في العراق، وعقدت مؤخراً اجتماعاً آخر في عمان. وقالت إيران إن هذه المفاوضات جزء من سياستها لإحياء العلاقات مع دول المنطقة، وإن للرياض وطهران مصلحة مشتركة في تحديد أسعار النفط ومشاركة عملائهما عندما تستأنف إيران الإنتاج الكامل.

وكلما تطورت العلاقات بين دول الخليج وإيران، زادت فرصة إنهاء الحرب المأساوية في اليمن، حيث قتل أكثر من 100 ألف شخص.

على هذه الجبهة، الولايات المتحدة ليست بالشريك النشط، كما لم يعد التحالف العربي الذي أسسه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عام 2015، والذي دعمته إدارة ترامب في جهودها لعرقلة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط، موجوداً. والضغط الأميركي والأوروبي على السعودية لإنهاء الحرب لم ينجح، وسرعان ما انهارت المحادثات بين الحوثيين والسعوديين، وليس لواشنطن نفوذ لفرض وقف إطلاق النار، ناهيك عن حل سياسي.

من الواضح أنه بدون اتفاق بين السعودية وإيران، فإن هذه الحرب ستشغل المنطقة في العام الجديد أيضاً.

كما أن حل الحرب الأهلية السورية لا يعتمد على نفوذ الولايات المتحدة أو مشاركتها، وستكون روسيا اللاعب الرئيس هنا أيضاً، على الأقل عسكرياً. كما دعمت تركيا وقطر الحكومة الليبية، بينما لا تزال روسيا تدعم الجنرال خليفة حفتر. وساعدت تركيا أذربيجان ضد أرمينيا في حرب قره باغ الأخيرة، بينما دعمت روسيا أرمينيا.

لامبالاة الولايات المتحدة

على مدى عقدين من الزمن، تمت صياغة الاستراتيجية الأميركية والعربية حول ثلاث نقاط احتكاك: الحربان في أفغانستان والعراق والحوار النووي مع إيران. فقد احتلت أفغانستان عام 2001، واحتلت العراق عام 2003. وحظيت الحرب الأولى بدعم دولي بعد 11 أيلول، والثانية تستند إلى فرضية خاطئة مفادها أن العراق كان ينتج أسلحة دمار شامل.

ولكن حتى بعد إعدام صدام، وقتل بن لادن بعد ثماني سنوات، حاولت واشنطن تبرير استمرار تدخلها العسكري في هذين البلدين المسلمين. حيث كانت رغبة واشنطن في تسويق الديمقراطية هناك أحد أعمدة سياسة جورج دبليو بوش. ونقلها إلى خليفته باراك أوباما الذي تمكن من قتل بن لادن.

في عام 2014، وبعد ثلاث سنوات من اغتيال بن لادن، قدمت الحرب ضد داعش السبب النهائي للتدخل العسكري الأميركي الهائل في العراق وسوريا، حقيقة أن النظام السوري الذي ذبح مئات الآلاف من شعبه في تلك السنوات لم يزعج الولايات المتحدة وبقية الغرب كثيراً. كانت واشنطن مشغولة بالتفاوض بشأن الاتفاق النووي الإيراني وتخشى أن تؤدي ضربة قوية لحكومة الأسد إلى إقناع إيران بتعليق المحادثات.

الولايات المتحدة غير مبالية بسوريا، مما ترك هذا الباب مفتوحاً لروسيا التي أصبحت المالك الفعلي لسوريا مع تركيا كشريك ثانوي.

تكثفت الجهود الأميركية والأوروبية للخروج من الشرق الأوسط النازف، والتي بدأت في عهد ترامب، ومع بايدن في البيت الأبيض، وأعادت واشنطن ضبط علاقاتها مع المملكة العربية السعودية - وفي الواقع مع جميع دول الشرق الأوسط، بما في ذلك تركيا وإيران.

وأخيراً، من المرجح أن تستمر العملية التي بدأت عام 2021، خلال العامين التاليين: انسحاب الولايات المتحدة وأوروبا من الشرق الأوسط دون وجود قوة عظمى بديلة لتحل محلهما.

على الجانب الآخر، قد تكون روسيا راعياً لسوريا لكن الدول العربية لا ترى ذلك بديلاً. الصين، التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في بناء نفوذها في المنطقة، حذرة من التدخل في النزاعات المحلية أو المشاركة في حروب المنطقة بالوكالة.

إن عملية تقسيم المنطقة إلى كتل موالية للغرب (أميركية) ومعادية للغرب (روسية) آخذة في الانهيار. ويبدو أن مكانهم سيحل من قبل تحالفات محلية صغيرة وتحالفات قائمة على المصالح المحلية، والتي قد تكون أكثر فاعلية في حل بعض الصراعات العنيفة.

(م ش)