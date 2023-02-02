​​​​​​​الفيليبين تسمح للولايات المتحدة باستخدام عدد أكبر من قواعدها العسكرية

وقال مسؤولون فيليبينيون وأميركيون في بيان مشترك، إن واشنطن ومانيلا اتفقتا على توسيع اتفاق قائم؛ ليشمل أربعة مواقع جديدة "في مناطق استراتيجية من البلاد".

وقال البيان إن "الفيليبين والولايات المتحدة فخورتان بإعلان خططهما لتسريع التنفيذ الكامل لاتفاقية التعاون الدفاعي المعزز، عبر الاتفاق على تحديد أربعة مواقع جديدة متفق عليها في مناطق استراتيجية من البلاد".

وقبل صدور البيان، صرح مسؤول فيليبيني كبير لوكالة فرانس برس، أن المحادثات جارية بشأن قاعدة خامسة محتملة.

وتأتي هذه الاتفاقية في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية توتراً، ولذلك تسعى واشنطن للتقرب من مانيلا، حيث شهدت السنوات الماضية قطيعة بين الدولتين ( الفيليبين والولايات المتحدة) وخاصة في عهد الرئيس الفيلبيني السابق، رودريغو دوتيرتي، الذي فضل التقارب مع الصين.

(م ش)