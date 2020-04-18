​​​​​​​الفورين بوليسي: أردوغان يمنع تقديم المساعدة للمتأثرين بكورونا عن طريق بلديات المعارضة

وقالت مجلة الفورين بوليسي الأمريكية في تقرير لها عن تركيا وجائحة كورونا "لزيادة الفوضى، لم يتم إخطار عمدة اسطنبول أكرم إمام أوغلو مسبقًا - بأن المدينة ستوضع تحت الإغلاق، ونتيجة لذلك، لم يكن هناك وقت كافٍ للبلدية لطمأنة السكان أنهم لن يُتركوا بدون طعام أو دعم، أو لتنظيم النقل العام للعاملين في مجال الرعاية الصحية الأساسية، انتقد إمام أوغلو حظر التجول المفاجئ على تويتر، قائلاً إن مثل هذا القرار من جانب واحد "يخلق الارتباك والذعر فقط"".

وبحسب المجلة، كان الإغلاق هو الأحدث في سلسلة من الأحداث الأخيرة التي انتهجتها الحكومة التركية على حساب مواطنيها، واتخذت قرارات لمصلحتها الشخصية على حساب التواصل مع البلديات.

ومنذ بداية تفشي الفيروس التاجي في تركيا، رفضت حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان العمل مع البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري المعارض.

ويوجد في اسطنبول، أكبر مدينة في تركيا، 74193 حالة إصابة مؤكدة بفيروسات كورونا حتى 17 نيسان/أبريل بحسب المجلة، وقد دعا إمام أوغلو إلى إغلاق المدينة طوال أسابيع، وأشار إلى أنه أرسل رسائل مختلفة لم يرد عليها أردوغان مفادها "العمل معاً" لمنع حدوث أزمة، هذا النقص في التنسيق، الذي رددته العاصمة التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، أنقرة، يحد من قدرة الحكومات المحلية على معالجة الفيروس التاجي.

يعدّ أردوغان إمام أوغلو، الذي هزم حزب العدالة والتنمية مرتين في انتخابات عمدة اسطنبول في آذار/مارس وحزيران/يونيو الماضي، بمثابة تهديد انتخابي كبير.

وتضيف المجلة "إمام أوغلو منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية عام 2023: يمكن لأي شخص يدير اسطنبول بشكل جيد أن يحصل على موطئ قدم في السياسة التركية، (كان أردوغان نفسه عمدة اسطنبول من 1994 إلى 1998)، كانت السياسة التركية مستقطبة منذ فترة طويلة بين السكان العلمانيين الذين يميلون إلى دعم حزب الشعب الجمهوري والمحافظين الدينيين الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية، في الانتخابات المحلية التركية في عام 2019، فقد حزب العدالة والتنمية السلطة في أكبر ثلاث مدن في تركيا - ولكن بفارق ضئيل فقط، على الرغم من التهديد الكبير الذي يشكله الفيروس التاجي، فإن أردوغان ولخوفه على منصبه قرر عدم التعاون مع البلديات "المعارضة".

ولذلك يسعى حزب العدالة والتنمية إلى الحد من قدرة عمداء حزب الشعب الجمهوري على الحفاظ على الخدمات المحلية وتوزيع المساعدة الاجتماعية على المحتاجين، ولا سيما الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفيروس التاجي.

وقال بيرك إيسن، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة "السياسيون الشعبيون يلعبون سياسة محصلتها صفرية، فإما أن يخسروا كل شيء أو يربحوا كل شيء، إنهم لا يتركون مجالًا كبيرًا للتسوية".

ويخشى أردوغان أن يعارضه إمام أوغلو، لذلك لا يريد أن يمنحه أي مساحة أو أي حكم ذاتي في إدارة هذه الأزمة.

وفي 31 آذار/مارس، ألغت الحكومة التركية جمع التبرعات لمساعدة الأسر المتضررة من الوباء الذي نظمه إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاس، وقال أردوغان إن عمداء حزب الشعب الجمهوري كانوا يحاولون إنشاء "دولة داخل الدولة"، مما دفع إمام أوغلو إلى تقديم شكوى قانونية، وسعيًا وراء الأضواء، أطلق الرئيس بدلاً من ذلك حملته الوطنية لجمع الأموال، وفي 10 نيسان/أبريل، بدأت وزارة الداخلية تحقيقاً في حملات التبرع التي يديرها إمام أوغلو ويافاس، ووصف إمام أوغلو وقف التبرعات بأنها خطوة "ضعيفة وفقيرة جداً" من قبل الحكومة التركية.

ويسعى حزب العدالة والتنمية إلى تقييد المعارضة حتى في المقاطعات الأصغر، في بلدية أنطاليا التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، على ساحل البحر الأبيض المتوسط، أغلقت وزارة الداخلية أيضًا مطبخ حساء يُطعم 2000 شخص - بما في ذلك العديد ممن فقدوا العمل بسبب الفيروس التاجي، وتم تشغيل المطبخ بتبرعات من الجمهور بدلاً من الدولة، والتي استخدمتها الوزارة مرة أخرى كمبرر لإغلاقه.

ويتبع الصراع بين البلديات التي تديرها المعارضة وحكومة العدالة والتنمية وسط جائحة الفيروس التاجي نمطًاً منذ خسائر حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية لعام 2019، ولمدة عام، سعت الحكومة التركية إلى سحب الإيرادات والميزانيات المحدودة للبلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري.

وفقد أكثر من مليوني شخص وظائفهم في تركيا بسبب كورونا، وفقًا لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو، ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة، مما يعني أن تكتيكات أردوغان قد تأتي بنتائج عكسية، إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى مطبخ حساء أو تبرعات لدعم احتياجاتهم في وقت الأزمات لأن الحكومة التركية أغلقته، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى استياء عام ويمكن أن يكون له تأثير في استطلاعات الرأي.

ولكن هذا خطر يرغب أردوغان في خوضه لمنع إمام أوغلو وغيره من قادة حزب الشعب الجمهوري بأن يصبحوا أبطال تركيا بعد الوباء.

وقال إيسن إنه إذا خرج إمام أوغلو من هذه الأزمة دون أن يلحق به أذى، مع قليل من الشعبية المتراكمة، فسيكون امراً هائلاً للغاية، من ناحية أخرى، إذا تمكن أردوغان من الحفاظ على دعم ناخبي حزب العدالة والتنمية بدلاً من خسارته بسبب المزايا الاجتماعية التي يقدمها حزب الشعب الجمهوري، فقد يظل قادرًا على الفوز في الانتخابات المقبلة.

وإذا استمر أردوغان في منع تقديم المساعدة الاجتماعية على المستوى المحلي، فستحتاج المجتمعات المحلية إلى تعزيز تنظيمها.

وفي أنقرة، بدأ يافاس بالفعل في دفع ناخبيه في هذا الاتجاه، في متاجر الأحياء في جميع أنحاء تركيا، طالب يافاس ميسوري الحال بدفع ديون الناس الفقراء المتراكمة عليهم من محلات الغذائية.

وتمثل جائحة الفيروس التاجي تمزقًا في السياسة التركية، يمكن للأزمة إما أن تعزز الانقسام بين حزب الشعب الجمهوري وحزب العدالة والتنمية أو تدفع الجمهور التركي ككل لدعم المعارضة التي تقدم نفسها كممثل حقيقي للفقراء في وقت الحاجة الشديدة.

(م ش)