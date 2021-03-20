​​​​​​​الفورين بوليسي: الصراع الذي بدأ في سوريا سيشتعل لعقود

صادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية العاشرة لأول احتجاجات مناهضة للحكومة، التي اندلعت في دمشق وحلب في آذار/ مارس 2011، لكن هذا التاريخ الرسمي لا يمثل بحسب مقال لمجلة الفورين بوليسي الأمريكية، سوى بداية الثورة السورية، وليس اللقطة الافتتاحية للحرب الأهلية السورية، التي لم تبدأ إلا بعد شهور من حملة القمع الوحشية التي خلفت بالفعل آلاف القتلى على أيدي قوات الأمن التابعة للحكومة السورية.

وبدأ هذا العنف، الذي بدأته حكومة الرئيس بشار الأسد، بأكبر كارثة بشرية من صنع الإنسان منذ الحرب العالمية الثانية، على نطاق لا يمكن فهمه لدرجة أن الأمم المتحدة تخلت رسميًّا عن محاولة إحصاء عدد القتلى في كانون الثاني/ يناير 2014.

وكانت آخر محاولة للأمم المتحدة في تقرير، صادر عن المبعوث الخاص آنذاك لسوريا ستيفان دي ميستورا عام 2016. أشار فيه إلى مقتل 400 ألف شخص، وحتى في ذلك الوقت، بالكاد يعكس العدد التكلفة البشرية الفعلية، حيث أصبح من المستحيل إحصاء عدد القتلى نتيجة القصف اليومي، بل والأكثر استحالة تحديد رقم لأولئك الذين ماتوا في وقت لاحق متأثرين بجراحهم، أو الذين ماتوا جوعًا نتيجة الحصار الهمجي، أو مئات آلاف السوريين الذين اختفوا أو أعدموا أو تعرضوا للتعذيب حتى الموت في معسكرات الموت التابعة لحكومة دمشق.

فدائرة المعاناة تتجاوز الموتى: ضحايا الاغتصاب، ضحايا التعذيب، الأطفال المصابون بصدمات نفسية، الأرامل، النازحون، إنها قائمة بلا نهاية.

لم يعد العالم مهتمًّا بالعدّ بعد الآن، لكن أقل ما يمكن للغرباء فعله هو التحدث عن بدء العنف بدقة وتسمية مرتكبيه. فالحرب الأهلية السورية لم تبدأ من المظاهرات التي انطلقت في آذار/ مارس ٢٠١١، ولم تنته حتى مع انهيار أو سحق الكثير من المعارضة، تقع سوريا الآن في أنقاض محترقة، حيث تسيطر الحكومة على معظم الأراضي، ولكن في الواقع، أجزاء من البلاد تحكمها فعليًّا الميليشيات المدعومة من روسيا وإيران.

وبعيدًا عن "الأسد أو لا أحد"، فإن لدى الشعب السوري الآن زعيم حزب الله حسن نصر الله وآية الله علي خامنئي والروسي فلاديمير بوتين لإضافتهم إلى تلك القائمة، وهم ليسوا رجال سلام، إنهم مجموعة من أمراء الحرب المتشابكين الذين يعتمدون على العنف اليومي للحفاظ على بقاء قوتهم.

انهار الاقتصاد السوري إلى أعماق غير مسبوقة حتى في ذروة العنف، مع انخفاض قيمة الليرة السورية يوميًّا، ولكن حتى قبل الانهيارات الأخيرة لليرة، لم تفعل الحكومة شيئًا في طريق إعادة الإعمار، حيث لا تزال المناطق التي استولت عليها منذ سنوات مدمرة.

ولن يقوم حلفاء الحكومة في إيران وروسيا بتمويل إعادة الإعمار، وبدلًا من ذلك يتطلعون إلى الاتحاد الأوروبي وآخرين لدفع فاتورة تدمير البنية التحتية لسوريا. ولن يفتح الغرب الخزائن ولن يسقط العقوبات دون إحراز تقدم نحو الانتقال السياسي.

وحتى لو كان الرعب المعنوي والأخلاقي لإعادة التطبيع مع حكومة دمشق يمكن التفاوض عليه أو تجاهله، فإن الحكومة، كما تشير جميع الأدلة المتاحة من سلوكها، لن تستخدم سوى تمويل إضافي لإعادة بناء حالتها الأمنية والاستمرار في استخدام المساعدة كسلاح الحرب، الأمر الذي مكنته الأمم المتحدة بشكل مخزٍ من مكتبها في دمشق منذ اليوم الأول.

فالوضع قاتم بنفس القدر في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة، فإدلب هي محمية تركية بحكم الأمر الواقع. فهي موطن لأكثر من 3 ملايين شخص.

ويعيش السكان هناك تحت رحمة إما المسلحين المدعومين من تركيا، والمتهمين بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وعمليات الإعدام بإجراءات موجزة، والذين تم تجنيدهم مؤخرًا من قبل المستبد التركي رجب طيب أردوغان في توغلاته العسكرية الأجنبية في أذربيجان وليبيا، أو الأصوليين من هيئة تحرير الشام، الفرع السابق للقاعدة، والمتهم الآخر بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق.

سوريا اليوم دولة فاشلة، مقسمة فعليًّا إلى مناطق نفوذ متنافسة، إنها تتأرجح على شفا المجاعة، حيث يعيش 90 في المئة من السكان تحت خط الفقر، وفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر. حتى مع هذه الأرقام الصادمة، تواصل الحكومة وروسيا إعاقة جهود المساعدات الدولية عن عمد.

المعاناة هي اليقين الوحيد المتبقي في سوريا، الأسد لم يفز بأي شيء، لا يوجد منتصر في مستقبل البلاد، فقط ضحايا ومرتكبو جرائم، ومجتمع دولي يقف جانبًا ويتفرج على ملايين الناس يذبحون ويشردون.

(م ش)