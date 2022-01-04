​​​​​​​الفورين بوليسي: عام 2021 كان كارثيّاً على أردوغان والعام الجديد سيكون أسوأ

واجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال العام الماضي تحديات كثيرة أدت إلى تآكل ثقة الأتراك بحكومته بحسب آخر استطلاعات الرأي، فقد شهدت أنقرة خلال سنة 2021 انخفاضاً غير مسبوق في عملتها وارتفاعاً كبيراً في نسبة التضخم، إلى جانب أحداث التغير المناخي المدمرة.

وفي هذا السياق، قامت مجلة الفورين بوليسي الأميركية بإلقاء نظرة على واحدة من أصعب السنوات التي عاشها حزب أردوغان، العدالة والتنمية، وتوقعات عام 2022، والتي من المقرر أن تكون أكثر صعوبة.

1. الانهيار الاقتصادي في تركيا

حتى قبل وباء كورونا، كانت تركيا تتأرجح على حافة كارثة مالية وتحاول تجنب الركود. كانت تتصارع مع الديون الضخمة، وانخفاض قيمة العملة، وارتفاع التضخم.

لقد زاد أردوغان الأزمة سوءاً من خلال مضاعفة سياساته الاقتصادية غير التقليدية - مثل الإصرار على خفض أسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم - والعمل ضد نصيحة الاقتصاديين، الذين اقترحوا عكس ذلك تماماً. وقد دفعت الليرة التركية والجمهور التركي الثمن. في 1 كانون الثاني2021، تم تداول الليرة عند 7.4 مقابل الدولار الأميركي. ووصلت عند أدنى مستوى لها في 20 كانون الأول، حيث انخفضت الليرة إلى 18.36 مقابل الدولار.

وأدى هبوط الليرة إلى إذكاء التضخم، الذي وصل رسمياً إلى 21 في المائة على أساس سنوي، لكن يُعتقد أنه أعلى من ذلك بكثير (حتى رسمياً، قد يرتفع هذا الرقم أكثر من ذلك بكثير).

قد يبدأ هذا الألم الاقتصادي، الذي رفع أسعار السلع اليومية وتسبب في طوابير طويلة على أفران الخبز المدعوم من الحكومة، في تشكيل تهديد لسيطرة أردوغان على السلطة.

2. تكوين صداقات مع الأعداء القدامى

كما دفعت المشاكل الاقتصادية لتركيا إلى إصلاح العلاقات مع أرمينيا والإمارات العربية المتحدة، مدفوعة جزئياً بحاجتها إلى توليد الدخل.

في تشرين الثاني، أشرف أردوغان وولي عهد أبوظبي على توقيع العديد من اتفاقات الاستثمار والتعاون. في السنوات الأخيرة؛ عصفت التوترات بشأن دعم تركيا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الإمارات العربية المتحدة تهديداً أمنياً، على المنطقة. كما اتهمت أنقرة أبو ظبي بدعم محاولة الانقلاب الفاشلة لتركيا عام 2016، وكان الاثنان على خلاف في الصراع الليبي. ومع ذلك، تستعد الإمارات الآن لإنشاء صندوق بقيمة 10 مليارات دولار لدعم الاستثمارات الاستراتيجية بشكل أساسي في تركيا، بما في ذلك في مجال الرعاية الصحية والطاقة.

في غضون ذلك، تعهدت تركيا وأرمينيا، في ظل خلافات تمتد إلى أكثر من 100 عام والتي تعود إلى الإبادة الجماعية للأرمن على يد الأتراك العثمانيين (وهو ما لم تعترف به أنقرة رسمياً)، بتعيين مبعوثين خاصين لتطبيع العلاقات الثنائية.

3. أمة تحترق

خلال الصيف، امتدت معاناة تركيا إلى غاباتها، حيث اندلعت أسوأ حرائق الغابات في الذاكرة الحية على طول ساحلها الجنوبي، حيث احترقت أكثر من 656 ميلاً مربعاً في شهري تموز وآب. لقد تأججت نتيجة أشهر من الجفاف بسبب تغير المناخ وإساءة استخدام الموارد المائية.

وفي شهر أيار، أدى انفجار "مخاط البحر" إلى تغطية بحر مرمرة بالطين اللزج - وهو إنتاج مفرط من العوالق النباتية سببه ارتفاع درجة حرارة المياه. وفي آب، قتلت فيضانات 82 شخصاً في منطقة غرب البحر الأسود. على الرغم من الدمار، لم تتخذ الحكومة أي خطوات محددة لحماية البيئة من المزيد من الضرر.

4. مزيد من الانزلاق في مجال حقوق الإنسان

تراجعت حقوق المرأة وحقوق "الأقليات" بشكل أكبر عام 2021، عندما انسحبت الدولة من اتفاقية اسطنبول، أكبر اتفاقية دولية لحماية حقوق المرأة في آذار. وفي الشهر نفسه، تم رفع دعوى ذات دوافع سياسية لإغلاق ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، ولا يزال القرار معلقاً.

5. ما يمكن توقعه في عام 2022

ستظل المشكلة الأكبر بالنسبة لتركيا هي الاقتصاد، والذي من المتوقع أن يتفاقم أكثر. وقد يجبر ذلك أردوغان على الدعوة إلى انتخابات مبكرة، المقرر إجراؤها عام 2023.

ويقول في هذا السياق، كبير محللي الأسواق الناشئة تيموثي آش: "أنا قلق جداً بشأن تركيا. أعتقد أن مخاطر حدوث أزمة نظامية أقرب الآن مما أعتقد أنها كانت عليه منذ 20 عاماً". ويتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته بنحو 50 في المائة، مع انخفاض العملة بنسبة 25 إلى 30 في المائة.

وأضاف: "إذا أراد أردوغان مواصلة السياسات الحالية، فسيكون في نهاية المطاف على حافة الانهيار".

6. هل ستكون هناك انتخابات مبكرة؟

ونوقش السؤال بشدة طوال العام، وما زالت الآراء منقسمة حول ما إذا كانت فكرة جيدة. ومع ذلك، إذا تم ذلك، فمن المحتمل أن يأتي بعد نوع من الاستقرار الاقتصادي كي لا تتمكن المعارضة من جذب الكثير من الناخبين، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي التركية بيرك إيسن.

وقال: "بعض السياسات الجديدة، مثل زيادة الحد الأدنى للأجور، يجب أن تؤتي ثمارها أولاً، وحينها بمقدور أردوغان الدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة. كلما انتظر لفترة أطول، أعتقد أن فرص المنافس ستكون أكبر".

7. لحظة محورية للخصم

ربما تكون أهم خطوة للمعارضة في الأشهر المقبلة هي اختيار مرشح لخوض الانتخابات. بينما أعرب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو عن اهتمامه بالترشح، فإن المرشح الأكثر ترجيحاً هو عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

ستكون الديناميكية الكبرى هي المدى الذي يمكن أن تتحد فيه أحزاب المعارضة ومحاولة جذب الناخبين الذين دعموا سابقاً حزب أردوغان العدالة والتنمية (AKP).

(م ش)