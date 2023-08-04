في ظل انتشار الفوضى والفلتان الأمني في المناطق المحتلة ومناطق التسويات، أصيب 3 عناصر من مرتزقة "هيئة تحرير الشام" حالة أحدهم حرجة اليوم، جراء استهدافهم من قبل مسلحين مجهولين، يستقلون دراجة نارية، على حاجز قرية القنية بريف جسر الشغور غربي إدلب، حيث جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تمكن المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب المرصد السوري.

كما أفاد موقع درعا 24، بمقتل 3 مواطنين بينهم طفل من عائلة واحدة جراء استهدافهم بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين أثناء توجههم إلى أرضهم في منطقة الأشعري في ريف درعا الغربي.

والمواطنون حسب الموقع هم: مرعي محمد البردان، والشاب إياد مرعي البردان والطفل قيس زياد مرعي البردان.

(م ش)