في ظل تواصل الفوضى الأمنية في مناطق"التسويات"، قتل ضابط برتبة رائد في قوات دمشق يدعى فارس خليل وأصيب 2 من جهاز الشرطة برفقته (محمد ذياب وفادي مادي)، بتفجير عبوة ناسفة مزروعة على إحدى الطرق استهدف دورية لهم قرب ساحة بصرى بمدينة درعا، بحسب بيان لوزارة الداخلية التابعة لحكومة دمشق.

وقال المرصد السوري بأنه تم إسعاف المصابين من قبل عناصر الهلال الأحمر إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.

ويأتي ذلك، بسبب الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق "التسويات"، والمناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة دمشق.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني، وفقاً للمرصد السوري 18 استهداف، جرت جميعها بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 10 أشخاص، هم: 3 مواطنين بينهم سيدتين، و6 من قوات دمشق والأجهزة الأمنية التابعة لها، و1 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها.

(م ش)