​​​​​​​الفوضى المستمرة في مناطق التسويات.. اغتيال 4 مواطنين في درعا

وقال موقع "تجمّع أحرار حوران"، إن مسلحين مجهولين تقلهم سيارة، أطلقوا الرصاص على حمزة عيسى الزعبي وأيهم صونان الزعبي وحسن عبد العظيم الزعبي، في بلدة المسيفرة شرقي درعا، ما أدى إلى مقتل الثلاثة، وجميعهم مواطنون لا يتبعون لأي جهة عسكرية.

وبحسب الموقع، فإن "السيارة غادرت باتجاه قرية أم ولد، بعد تنفيذها عملية الاغتيال، حيث تتهم مجموعة القيادي محمد علي الرفاعي (أبو علي اللحام) التابعة لجهاز المخابرات الجوية بتنفيذ عملية الاغتيال".

كذلك قُتل أيمن سليمان الجهيم وأُصيب سليمان محمود الصبح المجاريش بجروح إثر استهدافهما بالرصاص من قبل مجهولين في بلدة محجة شمالي درعا، بحسب الموقع.

وتشهد درعا فوضى أمنيّة ازدادت وتيرتها منذ عقد التسويات في تموز 2018 برعاية روسيّة.

(م ش)