​​​​​​​الفصائل الفلسطينية تعطي الوسطاء فرصة أخيرة للضغط على إسرائيل: تصعيد كبير يلوح في الأفق

أعطت الفصائل الفلسطينية في غزة، الوسطاء وأبرزهم مصر والأمم المتحدة، فرصة أخيرة للضغط على إسرائيل لرفع إجراءات تشديد الحصار عن قطاع غزة، وفق مصادر مختلفة.
العالم والشرق الأوسط 2021-06-23T12:49:00 غزة

وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن: "الفصـائل في غزة أعطت الوسطاء فرصة أخيرة - إذا لم تتنازل إسرائيل في غضون أيام قليلة عن القيود المفروضة على القطاع، والسماح بتسهيل قضية إعادة إعمار غزة، فسيحدث تصعيد كبير".

وتحاول إسرائيل ربط ملف إعادة جنودها الأسرى لدى حركة حماس بالسماح في إعادة إعمار غزة، وهو الأمر الذي ترفضه الحركة، التي تقول: " إن الأسرى مقابل الأسرى، وإعادة الإعمار مقابل وقف إطلاق النار".

ونقلت صحيفة هآرتس عن قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال اليعازر توليدانو، قوله: إن "أعداء إسرائيل لم يستوعبوا المرة تلو المرة أننا سنواصل التصدي لهم بحزم وصرامة، يحاولون ترهيبنا بإطلاق البالونات ونشاطات الإرباك والمظاهرات التي لا طائل منها".

(ع م)


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