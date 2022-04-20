وأعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة رفع حالة الاستنفار في اليومينِ المقبلين، على خلفية التوتر في مدينة القدس، والدعوات الإسرائيلية لـ "اقتحام المسجد الأقصى، وتحسباً لأي عدوان جديد على المسجد الأقصى المبارك وارتكاب حماقات جديدة من قبل الاحتلال والمستوطنين".

وحذّرت الفصائل في بيانها "المستوطنين الإسرائيليين من مسيرة الأعلام"، قائلة إن "يدها على الزناد".

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي نقلاً عن مصادر أن "وفداً من كبار المسؤولين الأميركيين سيصل إلى البلاد هذا الأسبوع، وإلى المنطقة غداً، حيث سيجتمع بمسؤولين إسرائيليين، بالإضافة إلى لقائه مسؤولين فلسطينيين في السلطة الفلسطينية، برام الله، كما سيزور الوفد ذاته، كلاً من مصر والأردن في محاولة لتهدئة الأزمة في القدس".

ومساء أمس، أعلنت الشرطة الإسرائيلية منع "المستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى بدءاً من يوم الجمعة المقبل، حتى نهاية شهر رمضان".

ويقدر مراقبون أن الخطوة الإسرائيلية لا جديد فيها، وتتخذ في كل عام وليست استثنائية تبعاً للوضع المتوتر، وأن اليومين المقبلين قد يحملان أحداثاً غير متوقعة.

(ح)

ANHA