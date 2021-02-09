​​​​​​​الفصائل الفلسطينيّة تعلن توافقها على إنجاح الانتخابات

وأصدرت الفصائل الفلسطينية عقب انتهاء جلسة الحوار التي رعتها مصر، بياناً، أكّدت فيه: " التزام الجميع بالمشاركة في الانتخابات وفق الجداول الزمنية المعلنة، على أن تقام في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة".

وأعلن البيان الذي وصل وكالتنا نسخة عنه:" أنه تم التوافق على تشكيل محكمة خاصة بالانتخابات، تضم قضاة من الضفة الغربية وقطاع غزة والضفة، على أن يصدر الرئيس مرسومًا بتشكيل هذه المحكمة".

وبحسب البيان، فقد تم التوافق على "إطلاق الحريات العامة والإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية فصائلية أو تتعلق بالرأي، وضمان توفير الحرية الكاملة للدعاية الانتخابية، إضافة إلى ضمان حيادية الأجهزة الأمنية وعدم تدخلها في الانتخابات ولا في الدعاية الانتخابية".

وقال البيان: "إنه تم التوافق على رفع توصية إلى الرئيس حول رسوم التسجيل والتأمين وطلبات الاستقالة وعدم المحكومية ومشاركة النساء وتخفيض سن الترشح".

وعقدت جلسة الحوار في القاهرة، على مدار يومين برعاية مصرية، وشارك فيها 14 فصيلاً فلسطينيّاً، تمهيدًا للانتخابات التشريعية المرتقب إقامتها في شهر أيار/مايو المقبل، والرئاسية المرتقب إقامتها في شهر تموز/يوليو المقبل.

(ز غ)