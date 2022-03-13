​​​​​​​الفرقة الرابعة تستهدف عربات محملة بمواد غذائية كانت تتجه لحيّ الشيخ مقصود

شهدت الأطراف الجنوبية لحي الشيخ مقصود ليلة أمس عدة مناوشات بين عناصر الفرقة الرابعة التابعة لحكومة دمشق وقوى الأمن الداخلي(الأسايش).

ويمنع عناصر الفرقة الرابعة مرور المواد الغذائية والمحروقات إلى حيي الشيخ مقصود والأشرفية منذ أكثر من عامين ضمن سياسات الحصار المفروض على مقاطعتي الشهباء وحيي الشيخ مقصود والأشرفية التي تنتهجها حكومة دمشق.

وقال عدد من شهود العيان الذي فضلوا عدم ذكر اسمهم أن عناصر الفرقة الرابعة استهدفوا بشكل مباشر العربات المحملة بالمواد الغذائية وفتحت النار على المدنيين والعربات المارة إلى جانب استهداف حاجز الجزيرة التابع لقوى الأمن الداخلي في حي الشيخ مقصود.

الشهود لفتوا إلى أن قوى الأمن الداخلي ردت على مصادر النيران وفق مبادئ الدفاع المشروع، وعملوا على حماية المدنيين المتواجدين بالقرب من الحاجز.

(غ د/م)

ANHA