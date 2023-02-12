​​​​​​​الفرقة الرابعة تعيق كل إجراء من شأنه تجنيب الناس الموت

أدلى المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ببيان إلى الرأي العام، اليوم الأحد عن منع "الفرقة الرابعة" التابعة لحكومة دمشق إرسال الآليات لهدم الأبنية المتوقع انهيارها بعد تضررها؛ بنتيجة الزلزال الذي تأثرت به العديد من المناطق السورية، 6 شباط.

وتجمع إداريو وإداريات المجالس والمجلس العام لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، أمام الخيم التي تم نصبها في مزار الشهداء الواقع بحي الشقيف في مدينة حلب؛ للإدلاء بالبيان، الذي قُرئ باللغتين العربية والكردية من قِبل الرئاسة المشتركة لحيّي الشيخ مقصود والأشرفية، ولات معمو، وهيفين سليمان.

استهل البيان بالترحم على أرواح الضحايا وتمنى الشفاء للمصابين، وأضاف: "إن حيّي الشيخ مقصود والأشرفية من الأحياء التي تعرضت لهجمات شرسة مسبقاً، كما تضررت بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا ومناطق في سوريا، وبالتالي فإن مساكنها باتت هشة قابلة للانهيار في أي لحظة".

تابع: "باشرنا بتأمين مأوى للمتضررين منازلهم من خلال نصب خيم وفتح الصالات والجوامع والمدارس إضافةً إلى تقديمنا للمساعدات كالأغطية".

شجب البيان الحصار المفروض على الحيّين من قِبل "الفرقة الرابعة"، وأوضح أن "هناك مساعدات على أبواب حلب، لكن الفرقة الرابعة تمنع مرورها إليها ومنها إلى الحيّين، مع العلم هناك حاجة ماسة لتلك المساعدات".

واختتم البيان "الحصار يُفاقم الأزمة، نحن نحتاج إلى آليات؛ لهدم تلك الأبنية التي تضررت بفعل الزلزال، لأنها قابلة للانهيار في أية لحظة، لكن إمكاناتنا ضئيلة والفرقة الرابعة تقف أمام عملنا في إنقاذ حياة الأهالي".

(ن ش/ س ر)

ANHA