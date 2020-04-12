​​​​​​​الفرق الطبية تفحص وافدين من دمشق إلى قامشلو داخل المطار

وصلت عصر اليوم، مجموعة من المدنيين من العاصمة السورية دمشق إلى مطار قامشلو، وباشرت على الفور فرق الطوارئ بإجراء الفحوصات اللازمة لهم، لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

وهذه هي الدفعة الرابعة التي تصل إلى مدينة قامشلو منذ ٥ نيسان الحالي.

وكثفت قوى الأمن الداخلي من إجراءاتها لمنع حدوث اي خروقات كما حدث في ٧ نيسان، حيث قامت سلطات النظام بتهريب عدد من الوافدين لمنع إجراء فحوصات لهم ووضعهم ضمم الحجر الصحي.

ولمنع حدوث تهريب الوافدين من قبل القائمين على المطار أجرت فرق الطوارئ الفحوصات للوافدين داخل مطار قامشلو.

ومن المقرر وبعد الانتهاء من إجراء الفحوصات اللازمة لهم وضعهم في مركز خاص بالوافدين لمدة ١٤ يوم فترة حضانه الفيروس.

وأكدت خلية الأزمة عدم تنسيق السلطات السورية معهم بصدد الوافدين الجدد.

وبحسب المعلومات الواردة يبلغ تعدادهم اكثر من مئة شخص.

(كروب/أ ب)

ANHA