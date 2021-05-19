​​​​​​​الفنّ الحديث والمعاصر... محور محاضرة في ملتقى روجآفا الثّالث

وألقيت في اليوم الثاني من ملتقى روجآفا الثالث محاضرة عن الفنّ المعاصر والحديث، وذلك في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بمدينة قامشلو.

المحاضرة ألقيت من قبل المحاضر في معهد الفنون الجميلة بجامعة روج آفا محمد أمين عبدو، والذي تحدّث من خلالها عن الفنّ الحديث والمعاصر، كالفنون الحديثة مثل رسم الديجتال الذي أصبح حضوره قوياً بين الفنّانين.

وأشار محمد أمين خلال المحاضرة: "ظهرت في عام 1900 فنون ومدارس وتغيرات في المجتمع الفرنسي والأوروبّي على وجه التحديد، ممّا أدى إلى خلق تطور في المدارس الفنية والتي كان لها الكثير من الرواد والمؤيّدين من الناحية الفكرية".

وأردف: "هذه المدارس الفنية عبّرت عن الواقع الذي كان يسوده الصراع الطبقي القويّ في فرنسا، فهذه المدارس خدمت الثقافة الفنية بشكل كبير حتّى الحرب العالمية الثانية، فظهر الفن المعاصر لها والذي كان استمرارية للمراحل التي قبله، إلى أن دخلت التكنولوجية إلى الفنّ التشكيلي، الذي نشاهده اليوم".

وأكّد محمد أمين خلال محاضرته على أهمية المحاضرات الفنية لتسهيل قراءة اللّوحات التشكيلية للمتلقّي، كما شدّد على ضرورة انسجام الفنّ مع التكنولوجيا؛ لتأثيرها الكبير على الفنون بشكل عام.

ثمّ اختتمت المحاضرة بإجابة المحاضر في معهد الفنون الجميلة بجامعة روج آفا محمد أمين عبدو عن بعض الأسئلة التي تمّ طرحها من قبل الحضور حول محور المحاضرة.

(إ)

ANHA