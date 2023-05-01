​​​​​​​الفنان سميح شقير يثني على دعوة الإدارة الذاتية لاستقبال اللاجئين السوريين

جاء ذلك عبر منشور نشره الشاعر والمؤلف الموسيقي الفنان السوري، المعارض، سميح شقير، اليوم، في صفحته على مواقع التواصل الافتراضي (فيسبوك)، تعليقاً على مبادرات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، الأخيرة حيال حل الأزمة السورية، وجهوزيتها لاستقبال اللاجئين السوريين.

وأكد الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بدران جيا كرد في تصريح له على موقع الإدارة الذاتية، بأن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جاهزة لمساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها في 18 نيسان الجاري لحل الأزمة السورية.

وأشار الفنان السوري سميح شقير إلى أنه علم اليوم أن الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا قد أعلنت عن فتحها لأبوابها أمام اللاجئين السوريين، وأنها حثت منظمات الأمم المتحدة للمساعدة في تجهيز الظروف المناسبة لاستقبالهم.

وقال مثنياً على مبادرة الإدارة الذاتية "فتحية لهم على هذا الموقف"، مؤكداً أن المبادرة "تضمن حلاً عجز عنه النظام والدولة اللبنانية والأمم المتحدة مجتمعين".

ونوه إلى ان المبادرة "حلٌ ينزع فتيل موجة عنف تلوح في الأفق تجاه مواطنينا السوريين في لبنان، ومع تفهمنا أن الأوضاع في لبنان باتت لا تَحتمل مزيداً من الأزمات لكن أيضاً لكيلا تكون هذه القضية باباً للاستثمار السياسي لبعض القوى اللبنانية لتعليق كل المشاكل البنيوية في النظام اللبناني على مشجب اللاجئين السوريين، ولأننا حريصون على العلاقات الجيدة والطبيعية مع الإخوة اللبنانيين حرصنا على إخوتنا اللاجئين السوريين لذا اعتقد انه خبر مفرح للجميع".

ودعا شقير الأمم المتحدة التعاون مع الإدارة الذاتية وأن تتفعل المبادرة لإعادة اللاجئين بأقرب وقت "أرجو أن تتفعّل هذه الإمكانية بأقرب وقت بالتعاون مع الأمم المتحدة".

وحيا الشاعر والمؤلف الموسيقي الفنان السوري، المعارض، سميح شقير، الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على المبادرة وقال "تحية للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا على هذا الموقف الذي يؤسس لتعاون أكبر وأعمق مع كل السوريين مما يرسي ركيزة راسخة لوحدة المصير والتوجه لبناء مستقبل سوريا دون استبداد في دولة المواطنة والديمقراطية".

الفنان السوري سميح شقير، من مواليد الجولان السوري المحتل عام 1957، اشتهر بأغانيه الوطنية السياسية الثورية، ومن ضمنها أغنيته إبان بدء الحراك الشعبي في سوريا آذار/مارس 2011 "يا حيف".

(ف)