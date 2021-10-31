​​​​​​​الفنان دانيش بوطان: المرحلة تتطلب تصعيد النضال للوصول بالحملة إلى القمة

وأطلقت الهيئة القيادية لمنظومة المجتمع الكردستاني KCK، حملة "حان وقت الحرية" في الـ 12 من أيلول عام 2020 في كردستان وخارج البلاد؛ حيثما وُجد الكرد، وذلك للقضاء على المخاطر وضمان حياة حرة وديمقراطية.

وحظيت الحملة بدعم شعبي واسع النطاق؛ من تنظيم الفعاليات على امتداد كردستان، المنددة والرافضة لسياسات الفاشية التركية التي استهدفت القائد عبد الله أوجلان عام 1999، الذي يتعرض لعزلة مطلقة في سجن شديد الحراسة بجزيرة إمرالي.

وتمارس الفاشية التركية سياسة قذرة وغير حقوقية بحق القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي، وتمنع محاميه وذويه من اللقاء به، فقد جرى آخر لقاء مع القائد في السابع من آب 2019، بينما كان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي في الـ 25 من آذار 2020، بعد مكالمته الهاتفية مع شقيقه محمد أوجلان والتي استغرقت 5 دقائق، ثم قُطع الاتصال.

الفنان دانيش بوطان, تطرق إلى أهمية الحملة في المرحلة الراهنة، والدور الذي يقع على عاتق الفنانين، وقال في بداية حديثه: "إن حملة (حان وقت الحرية) استقطبت الكثير من الاهتمام، وشارك جميع الأهالي فيها ولكن يجب تصعيد نضالنا أكثر لنصل بالحملة إلى ذروتها".

وتابع بالقول: "إن كردستان تشهد حرباً ضروساً وبشكل خاص في مناطق الدفاع المشروع وسط استمرار أردوغان بتهديداته على مناطق شمال وشرق سوريا، فبهذه الحملة نستطيع الدفاع عن مكتسباتنا وتعزيز حمايتنا، وحقوقنا المشروعة".

مضيفاً: "في مناطق الدفاع المشروع يبدي مقاتلو الكريلا مقاومة بطولية وعظيمة ضد الاحتلال التركي، لكن مع الأسف المواقف العالمية ضعيفة لصون فكر وحقوق شعب كردستان. وبشكل خاص القوى الدولية الشريكة بالسياسات التي تحاك ضد الشعب الكردي".

وعبر دانيش بوطان عن مساندتهم للنضال الذي يخوضه مقاتلو الكريلا وتقديم لهم الدعم، ولكنه أشار بأن هذا غير كافٍ؛ لأن "هدفنا هو تحرير القائد أوجلان، لهذا يجب أن نوصل نضالنا إلى القمة، فلا شيء أثمن من الحرية مهما كانت الظروف".

وفي ختام حديثه، أشار الفنان دانيش بوطان إلى الدور الذي يقع على عاتق الفنانين في هذه الحملة وقال: "مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، من أجل بناء وطن يتمتع بالديمقراطية والحرية والمساواة، ويجب على جميع الفنانين توحيد أصواتهم لتحقيق أهداف هذه الحملة".

( ف)

ANHA