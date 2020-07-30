وتمحورت أحداث الفلم الوثائقيّ الذي مدّته كانت 60 دقيقة عن مقاومة أبناء حي الشّيخ مقصود ودفاعهم عن حيّهم وتكاتفهم مع وحدات حماية الشعب والمرأة في الدفاع عن الحي حتّى تحقيقهم النصر بقوّة الإرادة، بالإضافة إلى المقاومة التي أبداها المقاتلون في خطوط الجبهة، وكيفيه شنّ المرتزقة الهجمات الوحشية بالأسلحة الثقيلة على الحي.

كما تميّز الفلم الوثائقي بالإشارة إلى قوة الإرادة لدى أهالي الحي رغم الحصار لعدة سنوات وسط ظروف صعبة ورفضهم الاستسلام ومواصلتهم الصمود حتى انتصروا.

وبعد الانتهاء من الفلم الوثائقي ردّد الحاضرون الشعارات التي تحيّي مقاومة حي الشّيخ مقصود ومقاومة عفرين.

يذكر بأنّ الفلم تمّ عرضه كعرض أول في مدينة قامشلو، ومن ثمّ بمدينة حلب ومن ثمّ في مخيم سردم بمقاطعة الشهباء.

(م ح)

ANHA