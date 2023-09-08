​​​​​​​الفلبين وأستراليا توقّعان اتفاق شراكة استراتيجية لمواجهة الصين

وقّعت كل من الفلبين وأستراليا اتفاقية شراكة استراتيجية، في إطار سعيهما لمواجهة النفوذ الإقليمي المتنامي للصين، حسب وكالة فرانس برس.

وتم الانتهاء من الاتفاق عقب اجتماع بين الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في مانيلا.

وتمثّل زيارة ألبانيز أول محادثات ثنائية مع رئيس وزراء أسترالي في مانيلا منذ 20 عاماً، وتأتي في أعقاب سلسلة رحلات قام بها كبار أعضاء حكومته إلى الفلبين منذ تولى ماركوس منصبه عام 2022.

وفي إطار شراكة استراتيجية، ستسعى الدولتان إلى توسيع التعاون في عدة مجالات من الدفاع والأمن إلى تغيّر المناخ والتعليم.

وقال ألبانيز للمسؤولين والدبلوماسيين والصحفيين بعد توقيع الرئيسين على الاتفاق: "تطور العلاقة هذا هو رمز مهم لقوة علاقتنا والتزامنا المشترك بعمل المزيد معاً".

وقال رئيس الوزراء الأسترالي إن بلاده والفلبين اتفقتا على عقد اجتماعات وزيري الدفاع سنوياً، في خطوة تهدف إلى تعميق العلاقات الأمنية بين البلدين.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلبيني: "اتفقنا على إضفاء الطابع الرسمي على الاجتماع السنوي لوزيري الدفاع".

(م ش)